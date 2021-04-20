В гибели 4-летнего ребенка после нападения собак в Башкирии обвинили чиновника

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии задержал главу Сафаровского сельсовета Учалинского района, где утром 17 апреля стая бродячих собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика. Правоохранительные органы предъявили чиновнику обвинение в халатности, повлекшей смерть ребенка. Об этом сообщила пресс-служба СК РБ.

– Обвиняемый, проигнорировав неоднократные обращения жителей села Сафарово с жалобами на наличие […] бездомных собак, оставил их без надлежащего рассмотрения и не обратился в установленном законом порядке с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключён договор, ни в саму администрацию района, – пояснили в СК.

Там подчеркнули, что именно ненадлежащее исполнения служебных обязанностей главы сельсовета привело к смерти 4-летнего ребенка, которого на улице Школьной в Сафарово растерзали псы. Сейчас чиновник находится под стражей. Его допрашивают следователи. Из администрации сельсовета изъята «необходимая документация». Сотрудники правоохранительного ведомства также допрашивают сельчан.