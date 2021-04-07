Что известно о «золотом гаишнике» из Уфы, прикупившем роскоши на 44 млн

Мужчину уволили из правоохранительных органов после служебной проверки Фото: gtrk.tv

Стала известна личность «золотого гаишника» из Уфы, купившего на неподтвержденные доходы элитную недвижимость и роскошные внедорожники на 44 млн рублей. Им оказался бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии Ильдус Шайбаков.

Вся эта история началась еще в октябре прошлого года, когда во время служебной проверки вскрылись махинации высокопоставленного полицейского. Тогда Шайбакова уличили во внесении ложных сведений в акты техосмотра автомобилей без их фактического осмотра, а также в незаконной перерегистрации автомобиля без согласия его собственника.

- Данный факт был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ. После проведения служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь мундира, - сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

ЧЕРЕЗ СУД ПЫТАЛСЯ ВОССТАНОВИТЬСЯ НА СЛУЖБЕ

Впрочем, сам Ильдус Шайбаков со своим увольнением был категорически несогласен, и даже подал на руководство МВД республики в суд, где требовал восстановить его в должности, выплатить 50 тысяч в счет моральной компенсации, а также выдать зарплату «за все время вынужденного прогула». Впрочем, суд никаких нарушений в результатах служебной проверки и последующем увольнении полицейского и отказал ему в восстановлении на службе.

Позже когда к расследованию подключилась республиканская прокуратура, вскрылись еще более любопытные детали. Так, выяснилось, что за несколько лет 50-летний Ильдус Шайбаков приобрел три офиса в Уфе общей площадью более 700 метров, просторную квартиру и загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке, а также два дорогих внедорожника. Общая стоимость движимого и недвижимого имущества превысила 44 миллиона рублей. При этом экс-начальник МРЭО был осторожен: офисы и квартиры записывал на своих ближайших родственников. Всего в гражданском деле по отчуждению имущества в пользу государства сейчас фигурируют 6 человек.

Естественно, что на зарплату полицейского (пусть и такого высокопоставленного - Ред) все эти блага приобрести было невозможно, не обнаружились подтвержденные источники дохода и у родных Шайбакова. Именно поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление об изъятии имущества и денежных средств и обращении их в доход государства.

- В целях обеспечения иска в суд направлено заявление о наложении ареста на вышеуказанное имущество. Ход и результаты его рассмотрения находятся на особом контроле прокуратуры, - уточнили в надзорном ведомстве.

ДРУГ ГИЛЬМУТДИНОВА И СТРОГИЙ ЭКЗАМЕНАТОР

50-летний Ильдус Шайбаков – личность в прошлом довольно знаменитая. На службу в органах он пришел в июле 1994 года, где проработал на должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава. В феврале 2017 года он возглавил МРЭО ГИБДД Башкирии, заслужил почет и уважение своих коллег.

Так, например, еще три года назад главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сердечно поздравлял друга с днем рождения и отмечал «достойную службу» Шайбакова на высоком посту.

На фото - Шайбаков с главным автоинспектором Башкирии Динаром Гильмутдиновым

Сам же экс-начальник МРЭО ГИБДД республики раньше часто выступал перед СМИ и давал советы тем, кто собирается сдавать экзамен на водительские права.

- Молодые водители всегда испытывают колоссальное волнение, проходя теоретический этап экзамена. Большинство экзаменующихся в возрасте от 18-25 лет, а процент сдачи экзаменов с первого раза составляет 24%, - рассказывал в одном из интервью Ильдус Шайбаков.

Теперь связь между сдачей экзамена по вождению с первого раза и многомиллионными доходами экс-полицейского выясняет суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Впрочем, кроме увольнения Шайбакова, в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД Башкирии происходили не менее занятные вещи. Например, вспомнить недавнюю историю с заключением под стражу пятерых инспекторов МРЭО, которые, по версии следствия, брали деньги за то, что помогали уфимцам получить водительское удостоверение без фактической сдачи экзаменов.

– В 2019 году инспекторы получили от посредников денежные средства в размере 30 000 рублей за способствование получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «М», Кроме того, у органов предварительного расследования имеются сведения о других эпизодах преступной деятельности сотрудников, – объяснили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.