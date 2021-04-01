«Даже не прикасалась к ребенку!»: в школе рассказали правду о педагоге, которая «нарисовала» двойку на лице ребенка

По словам директора, конфликт в классе полностью исчерпан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в небольшом башкирском городке Кумертау грянул грандиозный скандал. В местной школе №5 мама первоклассницы обвинила учителя ИЗО в издевательствах над ребенком. Мол, девочка забыла дома альбом для рисования, а учитель не просто отругала ученицу, но и поставила ей двойку. Но не в классный журнал, а вывела красными чернилами оценку на лбу у школьницы. Конечно же, о конфликте вскоре знали не только в школе, но и в администрации Кумертау, а новости о «монстре-учительнице» разлетелись по всем соцсетям.

Вот только история на деле оказалась не столь однозначной, как преподнесли во многих СМИ. «КП-Уфа» пообщалась с директором школы и выяснила, что никто на лбу ребенку двойку не рисовал, а мама девочки уже отозвала все претензии.

УЧИТЕЛЬ УВОЛИЛАСЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Все началось с того, что к директору школы пришла разъяренная мама одной из первоклассниц и заявила, что ее дочь перенесла серьезную психологическую травму. Мол, девочка вертелась на уроке рисования и разговаривала с подругами, поэтому учительница отругала ученицу и потребовала у нее альбом, чтобы поставить туда двойку. Вот только и альбома у школьницы не оказалось, поэтому учительница красной ручкой нарисовала двойку на лбу у девочки. Одноклассники оценили «шутку» и весело посмеялись над происходящим. С трудом досидев до конца урока, опозоренная и расстроенная школьница еще долго оттирала позорную двойку со лба, а придя домой, пожаловалась маме.

После жалобы матери в школе немедленно началась проверка, а вскоре к расследованию инцидента подключились прокуратура и Следком Башкирии. Сама учительница, не выдержав прессинга со стороны проверяющих и СМИ, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Педагог Любовь Марченко работает в школе много лет и всегда пользовалась уважением у учеников и их родителей

«УЧИТЕЛЬ ДАЖЕ НЕ ПРИКАСАЛАСЬ К РЕБЕНКУ!»

Вот только в ходе разбирательств выяснилось, что вся история сильно преувеличена. С самим педагогом для комментария, к сожалению, нам связаться не удалось. Зато в беседе с «Комсомолкой» директор школы Ольга Оспищева подчеркнула – учительница даже не прикасалась к ребенку!

- Никакой двойки на лбу ребенка учитель, конечно, не рисовала. Девочка действительно пришла на урок без альбома, и учитель тыльной стороной ручки нарисовала в воздухе (!) двойку, даже не прикоснувшись к ребенку. Никаких красных чернил на лбу не было. А про двойку учитель проговорила устно. Самое главное, что вчера в школе проходило собрание, конфликт полностью исчерпан. У мамы девочки нет больше претензий к педагогу. Если проверка покажет, что вины педагога нет, то мы будем обязательно просить ее вернуться в школу, - рассказала Ольга Оспищева.

На вопрос, почему тогда учитель вообще уволилась, если ни в чем не виновата, директор подчеркнула: на время прокурорской проверки это верное решение. К тому же, учительница испытывает сильный стресс после случившегося и раскаивается, что вообще допустила подобную ситуацию в классе.

- За время работы в нашей школе учитель зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. У нее высшая квалификационная категория, награждена почетной грамотой от Минобра Башкирии, родители очень тепло отзываются. После проверки мы будем рады, если учитель снова вернется в школу, - добавила руководитель школы.

Впрочем, в прокуратуре уже подвели предварительный итог проверки. По их мнению, даже «двойка в воздухе» - совершенно неподобающий поступок для учителя.

— Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребенка. По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес руководителя отдела образования представление, в котором потребовала наказать виновных должностных лиц и принять меры к недопущению подобных нарушений впредь, — заявили в надзорном ведомстве.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Заклеила рот скотчем»: в элитной уфимской гимназии разгорелся скандал из-за учительницы

Мама одного из учеников уже написала заявление в прокуратуру [подробности]

Из стриптиз-клуба — в приют: что известно о воспитательнице из Уфы, обзывавшей детей на камеру «проститутками»

Девушка оказалась танцовщицей популярного заведения для взрослых [подробности]