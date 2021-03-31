Прокуратура проверит башкирскую школу, где учительница ИЗО нарисовала двойку на лбу ребенка

Прокуратура даст правовую оценку действиям учителя

Прокуратура проверит школу в башкирском городе Кумертау, где учительница изобразительного искусства ручкой нарисовала двойку на лбу ученицы первого класса. По данным надзорного ведомства, это произошло 25 марта. Поводом для такого поступка со стороны педагога стало «ненадлежащее поведение» школьницы.

Представители образовательного учреждения и самого учителя вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. По итогам проверки орган даст правовую оценку действиям должностных лиц школы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что учительница ИЗО поставила двойку на лоб ученицы, потому что та пришла на урок без альбома для рисования.