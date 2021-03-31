Уволилась нарисовавшая двойку на лбу ребенка учительница ИЗО из Башкирии

Пресс-служба башкирской прокуратуры сообщила, что педагог, нарисовавшая 25 марта на лбу первоклассницы двойку, уволена из школы по собственному желанию. В ведомстве сообщили также и результаты прокурорской проверки, согласно которым руководству школы требуется наказать за случившееся виновных должностных лиц и «принять меры к недопущению подобных нарушений впредь».

В надзорном органе также передали, что своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании и унизила честь ребенка. В настоящий момент прокуратура взяла под контроль ход и результаты доследственной проверки, инициированной правоохранительными органами.

Ранее «КП-Уфа» писала, что учительница ИЗО поставила двойку на лоб ученицы, потому что та пришла на урок без альбома для рисования.