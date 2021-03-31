В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы

Урок рисования девочка запомнит надолго Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в башкирском городе Кумертау произошел неприятный инцидент. Учительница изобразительного искусства поставила первокласснице двойку, но не в классный журнал, а вывела «пару» на лбу ученицы. Об этом случае девочка рассказала родителям, а те, в свою очередь, придали огласке вопиющую историю. Как пишет местная газета «Кумертауское время» со ссылкой на городское управление образования, сейчас в школе проводится проверка.

История с двойкой на лбу первоклассницы случилась на уроке рисования. Учительница собиралась поставить неудовлетворительную оценку девочке в альбом для рисования, но его у ребенка не оказалось. Тогда педагог взяла ручку и нарисовала оценку ребенку на лбу. При этом одноклассники нашли этот случай смешным и не стали заступаться за девочку. Как выяснилось в дальнейшем, сразу после урока первоклассница смыла надпись.

Редакция «КП-Уфа» пыталась подтвердить этот вопиющий случай в самой школе и выяснить, что может грозить учительнице, которая допустила такое поведение. Однако в школе №5, где произошел инцидент, телефон оказался отключен. В администрации Кумертау сообщили, что на этот вопрос может ответить только начальник отдела образования и никто больше. Однако у него два совещания подряд и ранее чем в обед он не доступен для общения с журналистами.

В пресс-службе министерства образования Башкирии случай комментировать отказались, так как городские школы не входят в сферу их ответственности – их учредителями являются городские или районные администрации.