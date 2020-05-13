Из стриптиз-клуба — в приют: что известно о воспитательнице из Уфы, обзывавшей детей на камеру «проститутками»

Уфимская воспитательница, обзывавшая детей из приюта на камеру, оказалась танцовщицей мужского клуба для взрослых.

ВСЯ ЖИЗНЬ В МИКРОБЛОГЕ

Все началось с того, что Адиля Н. выложила в соцсетях ролик, в котором обзывает детишек из уфимского приюта, расположенного в северной части города. Подписи к видео были, откровенно говоря, мерзкими – «Я одна из тех училок, которая знает, что ученик вырастет проституткой». Вскоре о случившемся узнали в СМИ, и 23-летняя уфимка стала настоящей «звездой».

В техникуме Адиля часто пропускала занятия

Ранее девушка вела микроблог, в котором подробно описывала всю свою жизнь. Судя по фотографиям, Адиля училась в уфимском социально-правовом техникуме на юриста. Девушка хвасталась тем, что может пропустить любую пару и часто выкладывала снимки со студенческих тусовок. Колледж Адиля закончила в 2016 году и забросила блог.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО НА РАБОТЕ - БАР!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/778831" frameborder="0"></iframe> Воспитательница издевалась над детьми в Уфе.

Спустя год девушка вновь начала делиться снимками. Судя по всему, в этот момент она устроилась танцовщицей в клуб для взрослых. «Мое любимое место на работе - Бар» - гласит подпись к фото, на котором уфимка разлеглась в вызывающем наряде прямо на стойке.

В январе 2020 года Адиля решила неожиданно сменить сферу деятельности. Бывшая танцовщица из мужского клуба для взрослых решила устроиться… в детском приюте! Молодую работницу приняли без лишних вопросов. Жалоб на ее работу и поведение у начальства не было

Здесь «педагог» танцует на шесте Фото: соцсети

- В должностные обязанности работника входило оформление документов и статусов воспитанников. Также таких работников привлекают к сопровождению детей в школу или медучреждения, - рассказали в министерстве труда и семьи Башкирии, которое отвечает за работу приютов.

4 мая Адиля заступила на 14-дневную рабочую смену (из-за пандемии коронавируса в Башкирии все соцучрежения работают по подобному графику - ред.). По всей видимости, за неделю непрерывной работы молодая девушка заскучала и решила «развлечься» с воспитанниками. Итог, как мы видим, получился неприятным для всех.

Адиля с радостью позирует прямо на барной стойке Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

После публикации СМИ всевозможные ведомства Башкирии, как грибы после дождя, начали проверки. Делом уже заинтересовались в министерстве труда, прокуратуре, МВД и Следкоме. Дело взял на личный контроль руководитель СК России Александр Бастрыкин.

В самом приюте от каких-то подробных комментариев методов работы Адили воздержались. Известно лишь, что девушку отстранили от работы в приюте. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, ближайшие две недели горе-воспитательница должна провести на самоизоляции.

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