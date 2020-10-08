«Заклеила рот скотчем»: в элитной уфимской гимназии разгорелся скандал из-за учительницы

Мама четвероклассника возмущена поведением классного руководителя Фото: Евгения ГУСЕВА

Общественный деятель, руководитель юридического агентства Зелифа Барлыбаева обвиняет учительницу своего сына в издевательстве над детьми. Ее ребенок учится в четвертом классе одной из лучших школ башкирской столицы. К ней, как к правозащитнику, обратилась мама одноклассника ее сына с просьбой о помощи. По словам женщины, их классный руководитель, учительница математики Екатерина С. позволяет себе грубые высказывания в адрес учеников и даже применяет против них физическую силу.

- Однокласснице моего сына она заклеила рот скотчем, а еще одного мальчика ударила головой об парту. Об этом рассказал мой сын Аскар. Он также записал на мобильный телефон, как учительница оскорбляет учеников во время урока. Я уже написала заявления в республиканскую прокуратуру и обращение к уполномоченному по правам ребенка, - рассказала Зелифа Барлыбаева в беседе с «КП-Уфа». Она также сказала, что одноклассник ее сына, чья мама обратилась к ней за поддержкой, потому что учительница била его головой об парту, не ходит в школу уже неделю, потому что боится, что над ним будет там издеваться учитель.

- Такое поведение неприемлемо и просто не педагогично. Как только я узнала о происходящем, я тут же написала заявление на имя директора школы, чтобы он во всем разобрался. Подключила я и министерство образования республики. В личном разговоре с директором он мне намекнул, что увольнять эту учительницу не собирается - говорит обеспокоенная мама.

По словам Зелифы Барлыбаевой, она решила обратиться в СМИ, чтобы придать огласке эту историю, потому что мама одноклассника ее сына до этого обращалась в инстанции и не было результата воздействия на учителя. По мнению мамы четвероклассника, такой учитель не должен работать с детьми.

- Им всем всего по 10 лет. Именно сейчас они формируют свое мнение о взрослых, учатся у них. А чему может научить такой учитель? – задается вопросом правозащитница.

В распоряжении редакции оказались аудиозаписи с урока математики, где педагог позволила себе агрессивные высказывания в адрес учеников. Так, например, одному из детей она задает вопрос: «зачем ты вообще ходишь в школу»?

- Сидел бы у перехода, яблоками торговал. Зарабатывал бы себе на хлеб, на оладьи и лепешки, - обращается Екатерина С. к ребенку.

Как рассказала Зелифа Барлыбаева, она пообещала маме мальчика, которого, по ее словам, били головой о парту, что будет защищать права детей.

- Мама этого мальчика рассказала мне, что ребенок наотрез отказывается посещать школу и уже с прошлой пятницы она его туда не водит. Как только речь идет о школе, мальчик начинает плакать. Женщина находится в шоке от произошедшего и не хочет оставлять это дело просто так. Она также будет добиваться увольнения этой учительницы, так как она издевается над ее сыном с первого класса, - говорит руководитель юридического агентства.

Сейчас общественница написала заявления во все возможные инстанции, в том числе в аппарат уполномоченного по правам ребенка.

В самой школе прокомментировать историю с поведением учителя и заявлением мамы одного из учеников отказались. Директор в разговоре с «КП-Уфа» воздержался от комментариев.