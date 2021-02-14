Между -40 и +8 градусами: Башкирия живет при температурных качелях уже месяц

Погода в Башкирии каждую неделю преподносит жителям новые сюрпризы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии практически еженедельно в течение последнего месяца регистрируются резкие перепады температур. Буквально вчера, 13 февраля, синоптики зарегистрировали в столице региона Уфе максимально теплую погоду: +3,5°. Прошлый рекорд держался 27 лет. В некоторых районах региона температура воздуха поднималась и до +8°. И это при том, что буквально пару дней назад в республике лютовали настоящие морозы – под 40 градусов. Фотографиями своих термометров в соцсетях делились удивленные жители республики.

В разных частях республики градусники показывали -40. Этот, например, из города Давлеканово

Местное МЧС несколько раз в неделю публикует различные предупреждения: то о сильном тумане из-за потепления, то об экстремальном морозе, то о метели со снегопадом. Коммунальщики в зависимости от обстоятельств вынуждены либо убирать сугробы высотой в десятки сантиметров, либо вовсе очищать ливневки, чтобы талые воды не затопили проезжую часть. Сами жители тем временем пытаются понять, что же им надеть сегодня – ведь погода может измениться буквально в течение считанных часов.

Коммунальщикам приходится резко перестраивать работу

Такие температурные качели не выдерживают сети теплоснабжения. Так, 8 февраля в той же Уфе из-за прорыва трубопровода в центре города без горячей воды и отопления остались 4,7 тысяч человек из 32 жилых домов. На ликвидацию аварии службы потратили более 12 часов.

Перепады температур не выдерживают даже теплосети. На фото сотрудники аварийной службы чинят трубопровод, из-за прорыва которого без отопления и горячей воды остались тысячи человек

Сильное похолодание отразилось даже на озере Теплом в башкирской столице. Это пруд-охладитель топливно-энергетической станции, вода в котором по идее не должна замерзать вообще. Однако зима 2021 года стала исключением: небольшая корка льда все-таки покрыла водоем.

Из-за башкирских морозов даже незамерзающее озеро Теплое покрылось коркой льда

Пока в Башкирии держится относительное тепло (в среднем по региону около -6°), за что «спасибо» южному циклону. Но уже к середине следующей недели в регион вновь вернется внутриконтинентальный холод с 30-градусным морозом.