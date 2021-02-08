В Уфе ночью без тепла остались 32 жилых дома Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 8 февраля в Уфе без тепла остались 32 жилых дома в центральной части города.

В Управлении гражданской защиты сообщили, что в неприятную историю попали жители трех десятков жилых домов в Октябрьском и Советском районах башкирской столицы. Без централизованного отопления остались жители домов по проспекту Октября, улицам Комсомольской и Малой Тихорецкой. Из-за чего могло пропасть отопление пока не сообщается.

Спасатели сообщили, что по состоянию на 6 утра ситуация находится на контроле властей. Уже ночью аварийные службы начали восстанавливать подачу тепла в дома. Также на месте находится оборудование, которым смогут за быстрое время обогреть подъезды для того, чтобы не замерзла вода в системе отопления.