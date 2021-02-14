Уфа 13 февраля установила температурный рекорд

Вчера в Уфе была плюсовая температура воздуха Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе вчера, 13 февраля, был установлен температурный рекорд. Об этом сообщил Башгидромет.

Метеостанция Уфа-Дема днем зафиксировала повышение температуры воздуха до +3,5°. Это в три раза выше предыдущего предельного показателя, который был зарегистрирован в башкирской столице еще в 1997 году. Тогда в городе потеплело до +1,1°. По данным синоптиков, накануне еще две метеостанции показали рекордную температуру: Уфа-Аэропорт (+3,1°) и Уфа-ГМУ на улице Зорге (+3,4°).

– В целом по республике днем 13 февраля максимальная температура воздуха составила -7, +8°, – добавили в Башгидромете.

Сегодня, 14 февраля, будет заметно холодать: в течение дня температура воздуха понизится до -8,-13°.