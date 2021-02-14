МЧС предупредило жителей Башкирии об очередном ухудшении погоды

В отдельных районах республики скорость ветра достигнет 22 метров в секунду

МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий.

Со ссылкой на Башгидромет аварийное ведомство передает, что завтра, 15 февраля, в республике будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможна метель. На дорогах возникнут снежные заносы и гололедица. Ветер будет юго-западным, 9-14 м/с, ночью порывы достигнут 17-22 м/с.

С заходом солнца температура воздуха понизится до -12,-17° (при прояснениях до -22°), днем незначительно потеплеет: -11,-16°.

– На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров, – добавили в МЧС.