В Уфе устранили аварию на сетях теплоснабжения, из-за которой без отопления остались 32 дома

В данный момент подача тепла восстановлена,

В столице Башкирии вечером 8 февраля устранили аварию на сетях теплоснабжения в Октябрьском и Советском районах Уфы. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, в данный момент подача тепла восстановлена, сотрудники УЖХ города проверяют внутридомовое оборудование, чтобы убедиться, что у всех потребителей отопительная система функционирует в штатном режиме.

Напомним, утром 8 февраля на улице 50 лет СССР произошла аварийная ситуация, из-за которой без тепла остались 32 дома, в том числе школа и детский сад. Делом заинтересовалась прокуратура.