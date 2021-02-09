«Мороз трескучий»: как жители Башкирии пережили одну из самых холодных ночей года

Жители Исянгулово признаются, что отвыкли от такой холодной погоды

Погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы. Еще на прошлых выходных жители республики вовсю готовились к ранней весне и сетовали на лужи, как уже в начале недели в Башкирию пришли морозы. Особенно холодной выдалась ночь на вторник, 9 февраля. С утра соцсети заполонили фотографии уличных термометров с рекордно низкими отметками.

В Давлеканово ночью тоже ощутимо подморозило

Ожидаемо, весьма холодной ночь выдалась в башкирском Зауралье. Даже утром, когда столбики термометров поднялись до -27, то по ощущениям выдавались все -37. Впрочем, кому-то морозы только в радость.

- Зима. Крестьянин торжествует! Благодать – морозы! Как в детстве! – радуется Ибрагим Б.

В Баймакском районе ночью и вовсе подморозило до -40. Жители села Куянтаево признаются, что многим ночью понадобилось дополнительное теплое одеяло.

В Куянтаево температура воздуха опустилась ниже -30

Морозно было и в Зианчуринском районе. Например, в Исянгулово ночью температура воздуха опустилась до -31, в Мухамедьяново до -34, в Юлдаше до -31, в Арсеново до -27, а в Сазалах и вовсе термометры показали -33 градуса.

- Прекрасная погода! Мороз и солнце. Люблю февраль за его индивидуальность, - для Гузель Т. точно у природы нет плохой погоды.

В Красноусольском младшеклассники утром не пошли в школу

В остальных районах Башкирии тоже быловесьма прохладно ночью. В Чишмах уличные термометры показывали от -26 до -23. В Благоварском районе температура воздуха опускалась до -30. Жители Давлеканово отмечают, что у них температура воздуха ночью колебалась от -31 до -26. В Каюргазинском районе, в деревне Канчуры подморозило до -33.

- Утром боялась, что машина не заведется, но ничего, обошлось. Щеки на морозе щиплет знатно, - отмечает Регина Ч.

А вот кому-то действительно не повезло, и автомобиль с утра отказался заводиться.

- Если в - 27 в Бирске я умираю от холода, мои ноги коченеют, а лицо отваливается, то как живут люди на севере где - 60 градусов? У меня машина замёрзла и не завелась, что уж тут говорить про все остальное... – возмущается аноним в соцсетях.

В Уфе столбики термометров показывали -27 градусов, вот только ощущались они как все -37.

В Уфе термометры показывали -27, но ощущалось как все -37

Впрочем, расслабляться еще рано. Сегодняшняя ночь также ожидается весьма морозной: в отдельных районах похолодает до -33. Днем, конечно, потеплеет, но ненамного: всего до -17; -23 градусов. Также в Башкирии ожидается небольшой снег и слабый ветер. А вот теплая погода, если верить прогнозам синоптиков, вернется вместе со снегопадом уже в эти выходные.

Также напомним, что при сильных морозах школьники могут оставаться дома. А при какой температуре какие классы не учатся – читайте в нашей статье.