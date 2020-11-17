В Уфе осужденного за изнасилование экс-дознавательницы Павла Яромчука выпустили из СИЗО

Яромчук вернулся домой Фото: Павел КРАЙНОВ

Бывшего полицейского Павла Яромчука, осужденного на 4 года за изнасилование экс-дознавательницы в отделе уфимского МВД, выпустили из следственного изолятора. Накануне, 16 ноября, он вернулся домой, где ближайшие три месяца проведет под арестом.

Яромчука отпустили под домашний арест благодаря решению Шестого кассационного суда в Самаре. Там 10 ноября был отменен вердикт Верховного суда Башкирии, по которому двое фигурантов уголовного дела – бывшие офицеры Эдуард Матвеев и Салават Галиев – были оправданы, а Павел Яромчук приговорен к четырем годам колонии. ВС РБ уже в другом составе вновь предстоит вновь рассматривать скандальное преступления.

Напомним, скандал в башкирской полиции разразился в ноябре 2018 года, когда 23-летняя сотрудница отдела дознания Гульназ Ф. заявила о групповом изнасиловании. По ее словам, в отделе МВД над ней надругались трое высокопоставленных коллег – Матвеев, Галиев и Яромчук. После предъявленного обвинения их арестовали.

Сначала дело рассматривал Кировский районный суд. В конце 2019 года он признал виновными всех фигурантов уголовного дела. 3 июня 2020 года Верховный суд рассмотрел апелляцию и оправдал Матвеева и Галиева. Яромчуку уменьшили срок с шести до четырех лет. Кассационный суд, куда подали жалобы потерпевшая, осужденный и прокуратура, отменил это решение.