2020-07-14T11:45:37+03:00
Происшествия

Самые громкие события, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

«Комсомолка» публикует новости, которые обсуждала вся республика
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: несчастные случаи на воде, смертельные аварии, дети, выпавшие из окна. Напомним о самых громких происшествиях, которые обсуждала вся республика.

В БИРСКЕ УТОНУЛА 13-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА

6 июля в Бирске утонула 13-летняя школьница. Девочка отправилась с друзьями купать на реку Белую, но не справилась с течением и ушла под воду. На помощь ребенку пытались прийти отдыхающие поблизости рыбаки, но не успели. Бездыханное тело девочки только спустя двое суток вытащили из воды спасатели. Многие горожане убеждены, что во всем виновато отсутствие оборудованных пляжей со спасателями в городе. Поэтому в жару люди вынуждены рисковать, купаясь, где придется.

БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ НОЖОМ В ЖИВОТ

В ночь на 8 июля в один из уфимских роддомов привезли молодую женщину на седьмом месяце беременности. Будущая мать была на грани нервного срыва, вся в крови и держалась за живот – оказалось, что у нее ножевое ранение брюшной стенки. 32-летнюю уфимку сразу же прооперировали, ребенка удалось спасти. Что случилось, и откуда у беременной ножевое ранение, выясняют правоохранители.

В УФЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

10 июля в службу спасения поступило сообщение, что в Уфе из окна выпал двухлетний малыш. Все случилось в одном из домов на улице Зорге: ребенок играл на подоконнике первого этажа, облокотился на москитную сетку и вывалился на улицу. К счастью, малыш выжил, хоть и получил ушибы. После оказания медпомощи из больницы его забрала мать.

ИНОМАРКА СКАТИЛАСЬ С ГОРЫ В ТОЛПУ ОТДЫХАЮЩИХ

В Башкирии «Шкода Фабия» без водителя за рулем протаранила палатки с людьми. Все произошло утром 11 июля на берегу озера Аслыкуль, 59-лений водитель иномарки заехал на гору, по-видимому, чтобы оглядеться в поисках свободного места, вылез из автомобиля, а тот покатился вниз, прямо в толпу отдыхающих. В какой-то момент иномарка проехалась по палатке, откуда буквально за секунду до этого успели выбраться мужчина с ребенком, после чего врезалась в другую машину и остановилась.

В АВАРИИ ПОГИБЛИ ТРОЕ ПОДРОСТКОВ

Жуткое ДТП произошло ранним утром в субботу в Кармаскалинском районе Башкирии: трое подростков 16-ти и 17 лет гоняли на «девятке» по трассе, но не справились с управлением и влетели в столб, после чего «легковушка» опрокинулась, придавив собой ребят. Как выяснилось позже, друзья праздновали покупку машины, на которую старший из товарищей долго копил и, наконец, исполнил мечту. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники СК и прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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