В Уфе из окна выпал двухлетний мальчик
Случай произошел на улице Зорге
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В Уфе двухлетний мальчик выпал из окна дома по улице Зорге.
В пресс-службе Управления гражданской защиты сообщили, что инцидент произошел еще вечером 10 июля. По информации ведомства, ребенок выпал из окна первого этажа вместе с москитной сеткой.
Несмотря на небольшую высоту, пострадавшему мальчику потребовалась помощь медиков. В итоге ребенок оказался в больнице, откуда его вскоре забрала мама.
Напомним, что накануне в Стерлитамаке засняли малыша, который балансировал в открытом окне на высоте седьмого этажа.
ИСТОЧНИК KP.RU