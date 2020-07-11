2020-07-11T11:46:22+03:00
Происшествия

В Уфе из окна выпал двухлетний мальчик

Случай произошел на улице Зорге
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Уфе двухлетний мальчик выпал из окна дома по улице Зорге.

В пресс-службе Управления гражданской защиты сообщили, что инцидент произошел еще вечером 10 июля. По информации ведомства, ребенок выпал из окна первого этажа вместе с москитной сеткой.

Несмотря на небольшую высоту, пострадавшему мальчику потребовалась помощь медиков. В итоге ребенок оказался в больнице, откуда его вскоре забрала мама.

Напомним, что накануне в Стерлитамаке засняли малыша, который балансировал в открытом окне на высоте седьмого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уфа» опубликовала результаты сдачи теста на коронавирус
В Уфе из окна выпал двухлетний мальчик
В Башкирии продолжается рост больных коронавирусом
В Стерлитамаке засняли малыша, балансировавшего на высоте седьмого этажа
В сети появилось оперативное видео с места убийства столетнего ветерана из Башкирии
Июльская жара 2020 в Башкирии побила абсолютный максимум
На обочине в Башкирии нашли машину с телами трех парней
Какая погода ожидается в Башкирии на выходных
На водоемах Башкирии за сутки утонуло восемь человек
Минздрав Башкирии назвал города и районы, лидирующие по числу зараженных коронавирусом
В Башкирии молодой водитель не справился с управлением и повалил большегруз в кювет, есть погибший
На балконе девятиэтажной «панельки» в центре Уфы вспыхнул пожар
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина