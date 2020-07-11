В Уфе из окна выпал двухлетний мальчик

11 Июль 2020 2020-07-11T11:46:22+03:00

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В Уфе двухлетний мальчик выпал из окна дома по улице Зорге.

В пресс-службе Управления гражданской защиты сообщили, что инцидент произошел еще вечером 10 июля. По информации ведомства, ребенок выпал из окна первого этажа вместе с москитной сеткой.

Несмотря на небольшую высоту, пострадавшему мальчику потребовалась помощь медиков. В итоге ребенок оказался в больнице, откуда его вскоре забрала мама.

Напомним, что накануне в Стерлитамаке засняли малыша, который балансировал в открытом окне на высоте седьмого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU