2020-07-11T19:35:11+03:00
Происшествия

«Их придавило этой же «девяткой»: подробности аварии, в которой погибли трое подростков из Башкирии

Отечественная легковушка вылетела в кювет
Рустем АХУНОВ
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Появились подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии, в которой погибли трое друзей из Кармаскалинского района.

Напомним, что ВАЗ-2109, в котором ехали трое парней возрастом 16 и 17 лет врезался в опору освещения ранним утром в субботу, 11 июля. В результате аварии машину сильно смяло – все ехавшие в ней ребята погибли.

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал 17-летнему парню, который подрабатывал на бетонном заводе в селе Булгаково. По всей видимости он приобрел старенькую «девятку» на свои первые «взрослые» деньги. Об этом сообщил молодой человек, знавший всех троих погибших.

После того, как об аварии написали в СМИ, в соцсетях начали неприятно отзываться о жертвах ДТП. На их защиту встал товарищ.

- Да, молодые. Да, кровь горячая. Но они ничего плохого никому не сделали. Ситуация страшная, их придавило этой же «девяткой». Если бы пристегнулись, такое бы не произошло. Если бы они ехали 50-70 – не возникло бы такой ситуации.

Сейчас в СК и прокуратуре Башкирии устанавливают, каким образом 17-летний подросток мог оказаться за рулем автомобиля. Также стражи порядка устанавливают все остальные обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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