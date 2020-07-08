Уфимка получила ножевое ранение в живот на седьмом месяце беременности

8 Июль 2020 2020-07-08T18:42:05+03:00

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В Уфе женщина на седьмом месяце беременности получила ножевое ранение живота. Ее доставили в один из столичных роддомов. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все произошло глубокой ночью 7 июля в одной из квартир в Советском районе.

Когда медики приехали, чтобы госпитализировать раненую 32-летнюю горожанку, у нее были признаки нервного срыва. Врачи определили, что женщине повредили переднюю брюшную стенку. Был ли задет ребенок, неизвестно.

На месте происшествия работали полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли нож.

ИСТОЧНИК KP.RU