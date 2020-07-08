Уфимка получила ножевое ранение в живот на седьмом месяце беременности
Женщину госпитализировали в роддом
Женщину забрали в медучреждение глубокой ночью
Изменить размер текста:
В Уфе женщина на седьмом месяце беременности получила ножевое ранение живота. Ее доставили в один из столичных роддомов. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все произошло глубокой ночью 7 июля в одной из квартир в Советском районе.
Когда медики приехали, чтобы госпитализировать раненую 32-летнюю горожанку, у нее были признаки нервного срыва. Врачи определили, что женщине повредили переднюю брюшную стенку. Был ли задет ребенок, неизвестно.
На месте происшествия работали полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли нож.
ИСТОЧНИК KP.RU