В городе нет оборудованных пляжей: девочка из Башкирии утонула прямо на глазах друзей

Стали известны подробности трагического случая, произошедшего в минувший понедельник в Бирске. Напомним, там, около трех часов дня, на реке Белой, купаясь в необорудованном для плавания месте, утонула 13-летняя школьница. Спасатели не смогли сразу вытащить тело девочки из воды, поэтому поиски пришлось перенести на следующий день.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, утонувшей школьницей оказалась 13-летняя ученица местной школы Елена С. (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.). Как рассказали знакомые девочки, Лена отправилась с подругами искупаться в район песчаного карьера, вот только девочка не справилась с сильным течением, да и вода была холодная – и школьница начала уходить под воду. Отдыхавшие на пляже люди пытались помочь Лене и вытащить ее из воды, но не получилось, и девочка утонула.

- Она звала на помощь, но было поздно. Люди просто не успели доплыть до нее, - рассказывает знакомый погибшей девочки Марк Т.

Прибывшие спасатели попытались извлечь тело из воды, но начался сильный ливень с грозой, поэтому поиски пришлось перенести.

Горожане соболезнуют родителям погибшей школьницы и напоминают, что трагедия может повториться в любой момент – ведь в Бирске попросту нет оборудованных пляжей со спасателями, вот и приходится купаться, где придется.

- Отсутствие в городе оборудованного пляжа со спасателями и безопасным местом для купания - причина многих смертей. Кто обязан сделать такой пляж? Может быть администрация города, нет? Сколько должно утонуть детей, чтобы возникла необходимость в срочном строительстве пляжа? – возмущается Руслан Г.

«СТРАННО, ЧТО БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ УСЛЫШИМ ЕЕ ГОЛОСА»

Как рассказали одноклассники погибшей девочки, Елена до 6 класса училась в бирской школе, а потом перевелась в другую – поселковую школу. У девочки остались брат и сестра, которые очень тяжело переживают потерю. Друзья отзываются о школьнице, как о добром и светлом человеке.

- Хорошо училась, любила танцевать и веселиться, постоянно шутила и смеялась – настоящая душа компании. Странно даже представить, что больше не услышим ее голоса. Очень жаль, что так все произошло, - сожалеет бывшая одноклассница Елены Александра Т.

- Отзывчивая и добрая, будем помнить о ней всегда помнить, - вспоминает бывший одноклассник Марк Т.

ОПАСНЕЕ ВСЕГО ТЕЧЕНИЕ И ТОПЛЯКИ

Как рассказали в Госкомитете ЧС по Башкирии, основная причина несчастных случаев на воде – коварное течение и топляки (коряги под водой). Дело в том, что реки могут менять скорость течения в зависимости от глубины и ширины русла, структуры дна и береговой линии. Поэтому на поверхности вода может течь неспешно, а на совсем небольшой глубине – с большой скоростью, поэтому неопытного пловца может закрутить и потянуть ко дну.

- Очень серьезную опасность таят в себе так называемые «топляки» - деревья, которые в период половодья были снесены в русло реки, и подводным течением оказались прижатыми ко дну реки. Запутаться при нырянии в ветках таких деревьев могут и атлетически сложенные и хорошо плавающие люди. Поэтому категорически запрещено купать в неустановленных для этого местах, потому что это может быть опасно для жизни! – добавили в пресс-службе ведомства.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким утонувшей школьницы.