«Из палатки успели выбраться мужчина с сыном»: в Башкирии машина без водителя влетела в толпу отдыхающих

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В Башкирии «Skoda Fabia» без водителя за рулем протаранила палатки с людьми на берегу озера Асклыкуль.

В ГИБДД республики сообщили, что необычное ДТП произошло утром 11 июля. Группа туристов отдыхала на озере Аслыкуль в Давлекановском районе, когда в их палатки на приличной скорости влетела «Skoda Fabia». Как оказалось, 59-летний водитель автомобиля по неизвестным причинам остановился на склоне и вышел из машины. Легковушка в этот момент покатилась вниз с горы, где находились туристы в палатках.

- Из одной палатки за секунду успели выбраться мужчина с сыном. Освидетельствование показало, что водитель «Skoda» был трезв, - сообщили в ГИБДД республики.