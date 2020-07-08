2020-07-08T16:07:56+03:00
Происшествия

Кассирше Луизе Хайруллиной из Башкирии, похитившей 25 миллионов рублей, грозит до 10 лет тюрьмы

Расследование уголовного дела в отношении Луизы Хайруллиной и ее мужа завершено и передано в суд
Инга НОВИЦКАЯ
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Совсем скоро решится судьба самой знаменитой кассирши из Башкирии и ее мужаСовсем скоро решится судьба самой знаменитой кассирши из Башкирии и ее мужа
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В Уфе завершилось расследование одного из самых громких уголовных дел за последние несколько лет. Напомним, что за историей Луизы Хайруллиной и ее мужа, похитивших из кассы банка 25 миллионов рублей и скрывшихся с семьей в неизвестном направлении, затаив дыхание следила вся страна. Но беглецов поймали на съемной квартире в Казани, экстрадировали в Уфу и предъявили обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Ровно год шло расследование запутанной истории, и, наконец, материалы уголовного дела передали в Салаватский суд.

12 ТОМОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Следователи МВД провели грандиозную работу: документально-бухгалтерское исследование для выяснения точной суммы ущерба, почерковедческая, фототехническая и психиатрическая экспертизы… Уголовное дело заняло 12 томов.

- Установлено, что присвоение денежных средств совершалось с сентября 2017 по май 2019 годов. Иногда женщина выносила похищенные деньги из офиса банка, а иногда передавала мужу прямо в кассе. Общий ущерб составил более 25 миллионов рублей. По данным букмекерских организаций, большую часть денег мужчина потратил на ставках, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас Луизе Хайруллиной грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Наказание для ее мужа Марата Хайруллина может быть не менее суровым, ведь помимо присвоения и растраты мужчине вменяется статья 30 часть 3 УК РФ (покушение на преступление)

Напомним, что вся эта громкая история началась в конце мая, когда кассирша салаватского отделения «Россельхозбанка», узнав о предстоящей ревизии, забрала крупную сумму денег из банка, и вместе с мужем и двумя дочерями скрылась из города. Сначала беглецы жили в лесу у реки, а потом на такси добрались до Казани и сняли там квартиру. Следователи отрабатывали самые разные версии исчезновения, пока убитый горем отец Луизы Хайруллиной рассказывал о непутевом зяте-игромане, который мог силой заставить супругу пойти на преступление. 4 июля на беглецов все же вышли оперативники и задержали их прямо на съемной квартире. Луизу отправили в уфимский следственный изолятор, детей передали под временную опеку дедушке, а Марата Хайруллина отпустили. Мужчина даже успел слетать в Москву, где он принял участие в ток-шоу – клялся, что это он во всем виноват и просил простить Луизу. Но по возвращению в Уфу ему предъявили обвинение в соучастии и отправили под домашний арест.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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