Разбившаяся в аварии семья и утонувший ребенок: громкие ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Прошедшая неделя выдалась в республике неспокойной: громкие аварии, ЧП с маленькими детьми, а в одной из квартир и вовсе обнаружили останки матери с сыном. Напомним, какие события обсуждала вся Башкирия.

ТЕЛА МАТЕРИ И СЫНА МЕСЯЦ ПРОЛЕЖАЛИ В ЗАКРЫТОЙ КВАРТИРЕ

22 июня в отделение полиции в Нефтекамске обратилась женщина и сообщила, что из соседской квартиры исходит резкий трупный запах. На месте немедленно прибыли сотрудники полиции, но на стук в дверь никто не отвечал. Когда дверь все же взломали, то оперативникам открылась жуткая картина: в комнате лежали полуразложившиеся тела 66-летней пенсионерки и ее 33-летнего сына. По предварительным данным, умершие пролежали в «семейном склепе» больше месяца. А соседи поведали, что семья вела затворнический образ жизни: мать почти не выходила из дома, а сын нигде не работал и состоял на учете в туберкулезном диспансере.

В АВАРИИ НА ТРАССЕ РАЗБИЛАСЬ СЕМЬЯ

Жуткое ДТП, унесшее жизнь целой семьи, произошло 25 июня в Благоварском районе Башкирии. Там на трассе лоб в лоб столкнулись отечественная «девятка» и грузовая «Газель». Очевидцы бросились на помощь, но все, кто находился в салоне «легковушки» скончались до приезда медиков. Водитель грузовика получил резаную рану руки и был госпитализирован.

Погибшие оказались близкими родственниками: за рулем находился 61-летний житель Буздяка, а его пассажирами были 62-летняя гражданская супруга и ее 37-летний сын. Они возвращались в Буздяк из Уфы, куда ездили по работе. У молодого мужчины осталась жена и маленькая дочь. Сейчас сотрудники ДТП выясняют, почему «девятка» вылетела на встречную полосу и другие обстоятельства аварии.

РЕБЕНОК УТОНУЛ, ОТДЫХАЯ НА ДИКОМ ПЛЯЖЕ

22 июня в Шаранском районе, неподалеку от села Нарасты, утонул десятилетний ребенок. Как рассказали следователи, двое подростков тайком от взрослых отправились на водохранилище, чтоб позагорать на диком пляже. Один из них на надувном круге отплыл от берега, но перевернулся и начал тонуть. Перепуганный приятель попытался вытащить друга из воды, но у него не хватило сил. Сидевшие на берегу рыбаки бросились на помощь, но не успели – и мальчик пошел ко дну. Прибывшие спасатели извлекли уже бездыханное тело ребенка из воды. По факту гибели ребенка сейчас проводится доследственная проверка.

В УФЕ С ОБРЫВА УПАЛ АВТОМОБИЛЬ С ЛЮДЬМИ

24 июня в Уфе в реку с обрыва упал автомобиль «Фольксваген». Внутри иномарки находились два человека: очевидцы вызвали спасателей и медиков, но пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из воды на берег. Оба отделались испугом, и никто не пострадал. Причиной инцидента стало превышение скорости и потеря управления водителем.

УФИМЕЦ ЗАРЕЗАЛ ЖЕНУ И СКРЫЛСЯ С ДВУХМЕСЯЧНЫМ СЫНОМ

В минувший четверг в одной из квартир в уфимской Черниковке обнаружили обезображенное тело 34-летней женщины. Несчастной нанесли множество ударов ножом в шею, и та скончалась от острой кровопотери. Подозрение следователей сразу же пало на 24-летнего гражданского супруга женщины, но тот скрылся вместе с двухмесячным сыном. Благодаря быстрому реагированию уголовного розыска, мужчину вскоре задержали в Челябинской области и доставили в Уфу для дальнейших следственных действий.

- В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится под присмотром бабушки. Решается вопрос об установлении над ним опеки, – уточнили в региональном следственном комитете, добавив, что подозреваемого заключили под стражу.