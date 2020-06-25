«Перевернулся на надувном круге»: подробности гибели 10-летнего ребенка, утонувшего на водохранилище

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:54:17+03:00

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В Башкирии следователи проводят доследственную проверку по факту несчастного случая в Шаранском районе, где 22 июня утонул десятилетний мальчик.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета, все произошло неподалеку от села Нарасты: двое мальчишек, воспользовавшись моментом, когда взрослые будут заняты своими делами, убежали купаться на Шаранское водохранилище. Один из них на надувном круге отплыл от берега, но перевернулся и начал тонуть. Его перепуганный приятель попытался вытащить друга из воды, но у него не хватило сил. Сидевшие на берегу рыбаки бросились на помощь, но не успели – и мальчик пошел ко дну. Прибывшие спасатели извлекли уже бездыханное тело ребенка из воды.

- Установлено, что дети купались в неустановленном для этого месте. Организована судмедэкспертиза с целью определения смерти ребенка, опрашиваются очевидцы и родственники погибшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU