В Башкирии тела матери и сына месяц пролежали в закрытой квартире

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:12:46+03:00

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В минувший понедельник вечером, 22 июня, жительница одного из домов в Нефтекамске внезапно почувствовала резкий неприятный запах. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили за дверями обычной квартиры в многоэтажке тела 66-летней женщины и ее 33-летнего сына. По предварительной информации, умершие пролежали в «семейном склепе» больше месяца.

В следкоме по Башкирии сегодня сообщили, что сотрудники ведомства проводят проверку по факту обнаружения тел пожилой женщины и ее сына. Как отметили в пресс-службе регионального управления СКР, соседи погибших рассказали следователям и криминалистам, что семья вела затворнический образ жизни. Мать почти не выходила из дома, а сын нигде не работал и состоял на учете в туберкулезном диспансере.

Сейчас тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты должны выяснить причины их смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU