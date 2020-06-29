Зарезал жену и убежал с 2-месячным ребенком: известны подробности зверского убийства в Уфе
В СК раскрыли подробности зверского убийства, которое произошло 25 июня в одной из квартир Уфы. Как ранее писала «КП-Уфа», 24-летний парень в ходе ссоры зарезал 34-летнюю супругу, а затем подался в бега.
Как оказалось, мужчина после содеянного забрал с собой еще и двухмесячного ребенка. Он успел добраться до Челябинской области, где его и «приняли» правоохранители.
«В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится под присмотром бабушки. Решается вопрос об установлении над ним опеки», – рассказали в СК.
Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас с ним проводятся следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU