2020-06-29T15:00:37+03:00
Происшествия

Зарезал жену и убежал с 2-месячным ребенком: известны подробности зверского убийства в Уфе

Подозреваемый в расправе над супругой успел добраться до Челябинской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В СК раскрыли подробности зверского убийства, которое произошло 25 июня в одной из квартир Уфы. Как ранее писала «КП-Уфа», 24-летний парень в ходе ссоры зарезал 34-летнюю супругу, а затем подался в бега.

Как оказалось, мужчина после содеянного забрал с собой еще и двухмесячного ребенка. Он успел добраться до Челябинской области, где его и «приняли» правоохранители.

«В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится под присмотром бабушки. Решается вопрос об установлении над ним опеки», – рассказали в СК.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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