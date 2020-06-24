В Уфе с обрыва упал автомобиль с людьми

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:36:44+03:00

К счастью, водителю и пассажиру удалось выбраться из реки

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Сегодня, 24 июня, в реку Уфа с обрыва упал автомобиль «Фольксваген». Как сообщает Управление гражданской защиты города, иномарка вылетела около дома №32 по улице Прибрежной. Внутри машины находились два человека, к счастью, обоим удалось выбраться самостоятельно.

Информация в контактный центр Управления гражданской защиты поступила в 20:30 по местному времени. Прибывшие на место спасатели помогли водителю и пассажиру. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

«Причины и обстоятельства инцидента выясняются», - уточнили в пресс-службе Управления защиты.

Фото: УГЗ Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU