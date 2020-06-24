В Уфе с обрыва упал автомобиль с людьми
Сегодня, 24 июня, в реку Уфа с обрыва упал автомобиль «Фольксваген». Как сообщает Управление гражданской защиты города, иномарка вылетела около дома №32 по улице Прибрежной. Внутри машины находились два человека, к счастью, обоим удалось выбраться самостоятельно.
Информация в контактный центр Управления гражданской защиты поступила в 20:30 по местному времени. Прибывшие на место спасатели помогли водителю и пассажиру. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
«Причины и обстоятельства инцидента выясняются», - уточнили в пресс-службе Управления защиты.
Фото: УГЗ Уфы
ИСТОЧНИК KP.RU