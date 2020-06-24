2020-06-24T19:36:44+03:00
Происшествия

В Уфе с обрыва упал автомобиль с людьми

К счастью, водителю и пассажиру удалось выбраться из реки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 июня, в реку Уфа с обрыва упал автомобиль «Фольксваген». Как сообщает Управление гражданской защиты города, иномарка вылетела около дома №32 по улице Прибрежной. Внутри машины находились два человека, к счастью, обоим удалось выбраться самостоятельно.

Информация в контактный центр Управления гражданской защиты поступила в 20:30 по местному времени. Прибывшие на место спасатели помогли водителю и пассажиру. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

«Причины и обстоятельства инцидента выясняются», - уточнили в пресс-службе Управления защиты.

Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе с обрыва упал автомобиль с людьми
Фидан Гафаров стал почетным гражданином Уфы
«Закопайте этот морг»: на роковом озере в Башкирии погиб молодой отец
В Башкирии мужчина прикорнул у костра и получил смертельные ожоги
«Пусть судит меня народ»: обвиняемый в убийстве педофила уфимец просит суда присяжных
СМИ: кандидатуру Зульфии Гайсиной на должность омбудсвумен Башкирии могут не согласовать
На Башкирию обрушится непогода
«Артем Мазов жив»: детектив рассказал новые сведения о гибели двух детей в Уфе
Послабления в режиме самоизоляции в Башкирии: что изменится с 29 июня
В Уфе движение транспорта в районе Телецентра ограничат на два дня
57 случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки
В Башкирии 32-летний байкер покалечился, врезавшись в «Киа Рио»
У чиновницы из Уфы изъяли элитный внедорожник
В Башкирии нашли опасный сорняк
Жителя Башкирии зарезали на крыльце собственного дома
Верховный суд Башкирии лишил званий и отправил в колонию экс-полицейских, осужденных за пытки
Житель Башкирии забил до смерти знакомого черенком от лопаты
В Башкирии тела матери и сына месяц пролежали в закрытой квартире