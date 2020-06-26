2020-06-26T08:43:58+03:00
Происшествия

Во встречной аварии с грузовиком и легковушкой в Башкирии погибла семья

Раскрыты подробности трагического происшествия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности аварии с тремя погибшими, которая произошла накануне днем, 25 июня, в Благоварском районе. На трассе Самара-Уфа-Челябинск при лобовом столкновении «девятки» и «Газели» разбилась целая семья.

«Со слов очевидцев, выезд на встречную полосу перед близко идущим транспортом стал причиной столкновения», – рассказали в Госавтоинспекции. Какая именно машина выехала на встречку, в ведомстве не уточнили.

Все погибшие – из легкового автомобиля. За рулем находился 61-летний уфимец, а на пассажирских местах – 62-летняя супруга и ее 37-летний сын. Что касается водителя «Газели», то он отделался ушибами. По факту инцидента начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 14 ДТП, в которых погибли три человека и 17 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В северной части Уфы до начала следующей недели полностью перекрыта улица
Во встречной аварии с грузовиком и легковушкой в Башкирии погибла семья
Начальник отдела МВД в Башкирии осужден за взяточничество
В Уфе открылся памятник жертвам холокоста – единственный на территории ПФО
Число рейсов из Уфы на российские курорты увеличилось вдвое по сравнению с прошлым летом
В Уфе охраннику прострелили обе ноги
«Перевернулся на надувном круге»: подробности гибели 10-летнего ребенка, утонувшего на водохранилище
В последнюю субботу июня в Башкирии запретят продавать алкоголь
«Проводили в последний путь»: в Уфе простились с братьями Мазовыми, тела которых нашли в воде
Молодой уфимец после алковечеринки на вписке стал жертвой двух незнакомок
Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц
Вице-премьер Башкирии заявил, что средняя зарплата врачей выросла до 65 тысяч рублей
МЧС Башкирии предупреждает жителей о заморозках
ВТБ запустил в Уфе сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса