Во встречной аварии с грузовиком и легковушкой в Башкирии погибла семья

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:43:58+03:00

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В ГИБДД Башкирии раскрыли подробности аварии с тремя погибшими, которая произошла накануне днем, 25 июня, в Благоварском районе. На трассе Самара-Уфа-Челябинск при лобовом столкновении «девятки» и «Газели» разбилась целая семья.

«Со слов очевидцев, выезд на встречную полосу перед близко идущим транспортом стал причиной столкновения», – рассказали в Госавтоинспекции. Какая именно машина выехала на встречку, в ведомстве не уточнили.

Все погибшие – из легкового автомобиля. За рулем находился 61-летний уфимец, а на пассажирских местах – 62-летняя супруга и ее 37-летний сын. Что касается водителя «Газели», то он отделался ушибами. По факту инцидента начато разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 14 ДТП, в которых погибли три человека и 17 – получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU