Многое зависит и от самого водоема: как сыщики устанавливают причину смерти детей Артема Мазова из Уфы

Накануне, 25 июня, в Уфе простились с братьями Мазовыми, чьи тела были найдены в минувшие выходные рыбаками в реке. Ранее региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетних» и назначил судмедэкспертизу, которая должна была определить причину смерти мальчиков. Ее результаты еще не были озвучены, но «Комсомолке» удалось пообщаться с сотрудником морга, который рассказал, как вообще проводится судмедэкспертиза, если тела долго пробыли в воде и практически разложились.

- При извлечении трупа из воды, особенно с гнилостными изменениями, главным признаком смерти от утопления является наличие диатомового планктона в жидкостях, органах и тканях трупа. Для этого берется альгологический анализ, который выявляет этот самый диатомовый планктон. Конечно, многое зависит и от самого водоема, и от времени года, когда произошло утопление, и было обнаружено тело. Если труп обнаружен уже с гнилостными изменениями, для анализа берется фрагмент трубчатой кости с костным мозгом, также берутся образцы других сохранившихся тканей и органов – почки, легкого, сердца и т.д., а также образцы воды – в предполагаемом месте утопления и в месте, где было обнаружено тело. Также нужно понимать, что иногда причину смерти определить просто не представляется возможным – особенно, если тело долго лежало в воде или обгорело. Органы просто настолько уже разложились, что не несут в себе необходимой информации, - рассказал эксперт.

Также сотрудник морга рассказал, что когда привозят на экспертизу скелетированные останки, в первую очередь патологоанатомы осматривают кости и остатки тканей – нет ли переломов, следов от огнестрельных, резаных, колотых, рубленых и других ран, может, остались какие-то гематомы или другие следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. На исследование берут волосы, ногтевые пластинки, образцы мягких тканей, костей и жидкостей и отправляют в лабораторию. Одежду с повреждениями и другими следами высушивают, после чего каждый предмет отдельно упаковывают и маркируют, и тоже отправляют на исследование – нет ли на ней следов крови или других следов, указывающих на возможную причину смерти.

Самого Артема Мазова до сих пор найти не удалось

Напомним, что вся эта печальная история началась еще в конце октября 2019 года, когда 37-летний уфимец Артем Мазов после ссоры с женой собрал своих сыновей 5 и 8 лет на прогулку и пропал. Позже его брошенный автомобиль найдут неподалеку от санатория «Речные зори» в Калининском районе Уфы. А камеры видеонаблюдения зафиксируют, что мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Семь месяцев длились поиски Артема Мазова и его сыновей: к поискам были привлечены следователи, полицейские, водолазы, волонтеры, а жители Башкирии ждали и надеялись на благополучный исход. Но чуда не произошло: в минувшую пятницу тело младшего сына было выловлено рыбаками в Белой неподалеку от того места, где нашли автомобиль. Тело младшего также обнаружили рыбаки, но уже в 50 километрах – возле острова Козарез в Демском районе, куда его отнесло течением. Самого Артема Мазова до сих пор не нашли, по одной из версии мужчина может быть все еще жив и скрываться от следствия.