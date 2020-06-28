2020-06-28T08:41:28+03:00
Происшествия

Многое зависит и от самого водоема: как сыщики устанавливают причину смерти детей Артема Мазова из Уфы

Расследование продолжается даже после похорон мальчиков
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Тела мальчиков пробыли в воде около семи месяцевТела мальчиков пробыли в воде около семи месяцев
Изменить размер текста:

Накануне, 25 июня, в Уфе простились с братьями Мазовыми, чьи тела были найдены в минувшие выходные рыбаками в реке. Ранее региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетних» и назначил судмедэкспертизу, которая должна была определить причину смерти мальчиков. Ее результаты еще не были озвучены, но «Комсомолке» удалось пообщаться с сотрудником морга, который рассказал, как вообще проводится судмедэкспертиза, если тела долго пробыли в воде и практически разложились.

- При извлечении трупа из воды, особенно с гнилостными изменениями, главным признаком смерти от утопления является наличие диатомового планктона в жидкостях, органах и тканях трупа. Для этого берется альгологический анализ, который выявляет этот самый диатомовый планктон. Конечно, многое зависит и от самого водоема, и от времени года, когда произошло утопление, и было обнаружено тело. Если труп обнаружен уже с гнилостными изменениями, для анализа берется фрагмент трубчатой кости с костным мозгом, также берутся образцы других сохранившихся тканей и органов – почки, легкого, сердца и т.д., а также образцы воды – в предполагаемом месте утопления и в месте, где было обнаружено тело. Также нужно понимать, что иногда причину смерти определить просто не представляется возможным – особенно, если тело долго лежало в воде или обгорело. Органы просто настолько уже разложились, что не несут в себе необходимой информации, - рассказал эксперт.

Также сотрудник морга рассказал, что когда привозят на экспертизу скелетированные останки, в первую очередь патологоанатомы осматривают кости и остатки тканей – нет ли переломов, следов от огнестрельных, резаных, колотых, рубленых и других ран, может, остались какие-то гематомы или другие следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. На исследование берут волосы, ногтевые пластинки, образцы мягких тканей, костей и жидкостей и отправляют в лабораторию. Одежду с повреждениями и другими следами высушивают, после чего каждый предмет отдельно упаковывают и маркируют, и тоже отправляют на исследование – нет ли на ней следов крови или других следов, указывающих на возможную причину смерти.

Самого Артема Мазова до сих пор найти не удалось

Самого Артема Мазова до сих пор найти не удалось

Напомним, что вся эта печальная история началась еще в конце октября 2019 года, когда 37-летний уфимец Артем Мазов после ссоры с женой собрал своих сыновей 5 и 8 лет на прогулку и пропал. Позже его брошенный автомобиль найдут неподалеку от санатория «Речные зори» в Калининском районе Уфы. А камеры видеонаблюдения зафиксируют, что мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Семь месяцев длились поиски Артема Мазова и его сыновей: к поискам были привлечены следователи, полицейские, водолазы, волонтеры, а жители Башкирии ждали и надеялись на благополучный исход. Но чуда не произошло: в минувшую пятницу тело младшего сына было выловлено рыбаками в Белой неподалеку от того места, где нашли автомобиль. Тело младшего также обнаружили рыбаки, но уже в 50 километрах – возле острова Козарез в Демском районе, куда его отнесло течением. Самого Артема Мазова до сих пор не нашли, по одной из версии мужчина может быть все еще жив и скрываться от следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии ночью двое мужчин вскрыли банкомат и вынесли крупную сумму денег
«Ты прошел путь настоящего самурая»: в Уфе простились с легендарным десантником
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Григория Лактионова
В Башкирии ураган снес крышу у нескольких жилых домов и районной больницы
Жительница Башкирии хотела защититься от побоев, но теперь ей самой грозит тюрьма
Отключите от сети электроприборы и присматривайте за детьми: в Башкирии ожидаются грозы и град
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 5267 человек
«Задор остался»: глава Башкирии продемонстрировал, как легко тягает 16-килограммовые гири
Тело пришлось извлекать спасателям: в Уфе «Лексус» врезался в электроопору
Скандальный рэпер из Уфы оказался без штанов на дне рождения Егора Крида
Уехал на машине и не вернулся: в Уфе при странных обстоятельствах исчез молодой мужчина
Под Уфой иномарка врезалась в столб: водителя зажало в искореженном салоне
«Сильней, ломай»: в Башкирии наткнулись на школьников-разрушителей
«Уфа» на выезде сыграла в ничью с московским «Спартаком»
Стали известна средняя зарплата жителей Башкирии в 2020 году
Житель Башкирии скончался в коридоре мэрии Магнитогорска, куда пришел устраиваться на работу
Юрий Шевчук и «ДДТ» выпустили анимационный клип «Мертвый человек»
В Уфе пациенты с подозрением на коронавирус устроили давку в коридоре больницы
Владимир Якушев: важно синхронизировать национальные проекты и региональные программы
В Уфе за счет бюджета достроят два проблемных дома
Жительница Уфы лишилась полутора миллионов рублей после разговора по телефону
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания