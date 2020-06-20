Появилось фото с места, где нашли тело сына пропавшего с детьми уфимца Артема Мазова

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:15:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В распоряжении «КП-Уфа» появились снимки с места, где нашли тело ребенка, который исчез вместе со своим отцом Артемом Мазовым.

По нашим данным, на неопознанное тело мальчика местные жители наткнулись еще 19 июня. На место немедленно выехали спасатели, которые достали его из воды и передали экспертам Следкома Башкирии. Вскоре на опознание пригласили супругу пропавшего в октябре 2019 года с детьми Артема Мазова Эльмиру, которая опознала своего старшего сына.

Судя по всему, тело ребенка пробыло в воде достаточное количество времени, но шокированная от горя мать все же смогла опознать старшего сына по сохранившемся элементам одежды.

Остается неизвестным, жив ли сейчас второй ребенок и сам Артем Мазов, выкравший сыновей из дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Башкирии нашли тело ребенка, пропавшего восемь месяцев назад вместе с отцом

Мать подтвердила гибель одного из сыновей [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU