2020-04-13T18:35:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Генпрокуратура взяла на контроль проверку главной больницы Башкирии, где произошла вспышка коронавируса

РКБ имени Куватова сейчас находится на карантине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Больницу и ее руководство ожидают серьезные проверкиБольницу и ее руководство ожидают серьезные проверкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральная прокуратура России проконтролирует проверку массового заражения коронавирусной инфекцией в республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе. Об этом уведомила пресс-служба правоохранительного ведомства.

«В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер», – сообщается на сайте Гепрокуратуры. По итогам проверки будут введены «исчерпывающие меры» по устранению нарушения, а виновных лиц привлекут к ответственности.

РКБ имени Куватова закрыта на 14-дневный карантин с 6 апреля. Именно в этот день стало известно, что в медучреждении скончалась 80-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Затем, в течение недели, начали появляться сообщения о том, что в больнице растет количество зараженных – причем как среди пациентов, так и среди медиков. Об этом, в частности, говорила завотделением ревматологии Римма Камалова. Она назвала сложившуюся в РКБ ситуацию «российским Уханем».

Когда история приобрела широкий резонанс, республиканский Минздрав заявил о том, что у 170 медиков и пациентов больницы первичный тест на коронавирус показал положительный результат. Делом заинтересовались местные следователи. СК Башкирии начал проверку по факту возможной халатности руководства медучреждения.

Сколько в больнице зараженных прямо сейчас ответить, кажется, не может уже никто. Сегодня ночью, 13 апреля, главврач Эльза Сыртланова заявила, что в РКБ 52 инфицированных коронавирусом. В 13:00 министр здравоохранения республики Максим Забелин назвал другое число – 40, а по оперативным данным самого ведомства, по состоянию на 15:00 с COVID-19 в медучреждении находится всего 11 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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