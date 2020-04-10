У 170 медиков и пациентов главной больницы Уфы подтвердился первый тест на коронавирус

На брифинге минздрава Башкирии 10 апреля стало известно о том, что первый тест на коронавирус оказался положительным у 170 медиков и пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова. Неутешительные данные озвучил глава минздрава Максим Забелин.

- Это первые положительные результаты, которые должны быть троекратно проверены. Только после этого они будут считаться подтвержденными, - прокомментировала слова министра Светлана Кускарбекова, пресс-секретарь здравоохранительного ведомства.

Анализы подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов. После подтверждения результата в двух лабораториях – тест на коронавирусную инфекцию может считаться окончательным.

Всего по состоянию на 10 апреля в РКБ проведено 1168 тестов на коронавирусную инфекцию сотрудникам и пациентам больницы.

Сама РКБ имени Куватова закрыта на жесткий карантин из-за распространения коронавируса. Напомним, что в минувшее воскресенье в больнице скончалась 80-летняя пенсионерка с подтвержденным COVID-19, женщина лежала в клинике с января и подхватила вирус именно здесь.

Всего в Башкирии официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 40 человек. Трое людей, находящиеся в Демской больнице, которую перепрофилировали под госпиталь для зараженных COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. У остальных – средняя степень тяжести.