В главной больнице Башкирии, закрытой на карантин, коронавирус подтвердился у 52 пациентов

В Уфе в республиканской клинической больнице имени Куватова, которая находится на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, диагноз COVID-19 подтвердился у 52 пациентов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила главврач РКБ Эльза Сыртланова. По ее словам, шестеро зараженных находятся в реанимации.

«В стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», – написала Сыртланова.

По ее словам, несмотря на десятки зараженных, больница обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Главврач добавила, что «не бежит от проблем» и не собирается покидать рабочее место. Она готова «побороть этот вирус даже ценой собственной жизни».

Напомним, на прошлой неделе РКБ имени Куватова, которая находится на карантине с 6 апреля, стала очагом коронавируса. Заразу подозревают у 170 пациентов и медиков – положительными оказались первые анализы. Сложившейся ситуацией в главной башкирской больнице заинтересовались правоохранительные органы: следственный комитет начал проверку по факту возможной халатности со стороны руководства медучреждения.

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