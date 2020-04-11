В Уфе следователи проверят вину руководства больницы в крупной вспышке коронавируса

В Башкирии продолжает разгораться скандал вокруг республиканской клинической больницы, в которой разразилась вспышка коронавируса. Сейчас клиника закрыта на жесткий двухнедельный карантин, а рядовые врачи продолжают обвинять руководство больницы, что они знали о происходящем, но не сделали ничего, чтобы предотвратить вспышку опасного вируса.

К разбору ситуации подключились сотрудники Кировского районного следственного комитета, которые организовали доследственную проверку: им предстоит выяснить, действительно ли руководство больницы допустило халатность и не обратило внимание на тревожные звоночки вроде резкого увеличения случаев вирусной пневмонии среди пациентов и сотрудников.

- В настоящее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, по мере возможности опросить руководство, сотрудников и пациентов больницы. Произошедшим событиям по результатам проверки следствием будет дана правовая оценка, - заявили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 170 МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ РКБ

Напомним, что накануне стало известно, что у 170 сотрудников и пациентов РКБ пришли положительные предварительные результаты на коронавирус. Официально подтвержденный (то есть троекратно проверенный) диагноз выставлен уже восьми медикам. Остальные анализы перепроверяются в уфимском Центре гигиены и эпидемиологии.

В свою очередь врачи рассказали, что уже давно говорили своему руководству, что в больнице происходит что-то неладное: начиная с середины марта у многих начала повышаться температура, а КТ показывала пневмонию вирусного происхождения. Когда в минувшее воскресенье скончалась 80-летняя пациентка, у которой посмертно диагностировали коронавирус, больницу не стали закрывать еще два дня, и лишь когда у врачей начала повышаться температура, в РКБ объявили карантин.

-Где-то в середине марта значительно увеличилось число пациентов с высокой температурой. Но диагноз было сложно поставить, потому что рентген может ничего не показать, а на КТ уже идет большое поражение легких, - рассказала заведующая отделения ревматологии РКБ Римма Камалова. – Сейчас у нас огромное число заболевших сотрудников и пациентов. Ситуация просто катастрофическая.

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА

Также в минздраве Башкирии опровергли информацию, что главный врач республиканской клинической больницы собирается покидать свой пост по собственному желанию. Напротив, в ведомстве отметили, что коллектив больницы работает уверенно и слаженно. Также на помощь Эльзе Сыртлановой назначили нового заместителя – главврача Белорецкой районной больницы Евгения Кустова, который имеет большой опыт работы в военной медицине и горячих точках.

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