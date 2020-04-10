«У нас получился наш российский Ухань»: завотделением ревматологии – о вспышке коронавируса в уфимской РКБ
«Российским Уханем» назвала вспышку коронавируса в РКБ имени Куватова заведующая отделением ревматологии Римма Камалова. Жуткую аналогию она провела во время беседы с журналистами в эфире «Эха Москвы в Уфе».
По словам Камаловой, медики РКБ начали замечать неладное еще с марта месяца: «у нас значительно увеличилось количество пациентов, у которых развивались пневмонии и была высокая лихорадка. Пациенты поступали с другими диагнозами – и вдруг у них повышалась температура».
Врачи подозревали вирусную природу заболеваний и даже брали мазки на различные виды гриппа, «но на коронавирусную инфекцию мы тесты не проводили». Камалова рассказала, что врачи отделений «били во все колокола на каждой оперативке». Тем работа в больнице продолжалась в штатном режиме: были и госпитализации, и консультанции, и плановый прием.
«Нас это беспокоило. Мы говорили об этом много-много раз. Если бы этот карантин был объявлен три недели назад, то такого бы и близко не было. А в итоге у нас получился нас российский Ухань. Вот такая ситуация», – констатирует завотделением ревматологии.
Напомним, РКБ имени Куватова находится на карантине с понедельника, 6 апреля. У 170 медиков и пациентов больницы подозревают коронавирус – первый тест показал положительный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU