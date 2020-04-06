2020-04-06T16:58:19+03:00
Коронавирус Covid-19

РКБ Куватова закрыли на карантин из-за возможной вспышки коронавируса

По первоначальным данным, у некоторых врачей положительные анализы на инфекцию. Региональный минздрав ожидает их подтверждения.
Инга НОВИЦКАЯ
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Сейчас больница полностью закрыта на карантинСейчас больница полностью закрыта на карантин
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В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе произошло ЧП: в учреждении зафиксировали возможную вспышку коронавирусной инфекции. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник, опасная инфекция предварительно зафиксирована сразу у нескольких врачей. Теперь минздрав ждет подтверждения этой информации.

Предположительно, все началось с того, что в больницу поступил тяжелый пациент со всеми признаками коронавирусной инфекции. Из-за отека легких его пришлось поместить на аппарат ИВЛ. Как сообщил источник, чуть позже у пятерых врачей больницы диагностировали внебольничную пневмонию, они также сдали экспресс-анализ на COVID-19, у некоторых из них диагноз подтвердился. Сейчас они находятся в инфекционном отделении.

Пока точно подтверждено, что больница полностью закрыта на карантин как минимум на 2 недели: туда никого не впускают и не выпускают. Тяжелых пациентов, которым требуется, к примеру, гемодиализ, срочно переводят в другие клиники.

Официальная информация по поводу больных и их анализов на коронавирус появится позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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