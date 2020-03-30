В пожаре погиб ребенок, школьницу раздавили скатившиеся бревна: самые громкие ЧП в Башкирии за прошедшую неделю

Прошлая неделя в Башкирии, с 23 по 29 марта, выдалась неспокойной: пожары, аварии и несчастные случаи унесли жизни многих людей. «Комсомолка» вспомнила самые громкие события, которые обсуждала вся республика.

В УФЕ В АВАРИИ ПОСТРАДАЛА ИЗВЕСТНАЯ БЛОГЕРША

В ночь на 23 марта в уфимском микрорайоне Сипайлово, на улице Жукова столкнулись «БМВ» и «Опель Астра». Как рассказали в столичной ГИБДД, 25-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и врезался во встречную иномарку. В итоге с травмами в больницу попали сам водитель и его 23-летняя пассажирка – популярная блогерша Кристина Селезнева. Девушка получила сотрясение мозга и серьезный ушиб внутренних органов, дело дошло даже до внутреннего кровотечения, но врачи спасли молодую девушку, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ПЬЯНЫЙ УФИМЕЦ ЕДВА НЕ УГРОБИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ В АВАРИИ

Вечером 24 мая в уфимской Черниковке столкнулись «Шевроле Нива» и «КамАЗ». Автоцистерна как раз разворачивалась на перекрестке, когда в нее влетела «легковушка». В больницу с различными травмами медики доставили 37-летнего водителя иномарки и его маленьких сыновей шести и семи лет. Экспертиза показала, что в момент аварии уфимец был сильно пьян, поэтому не смог быстро среагировать и допустил столкновения, едва не угробив собственных детей. Сейчас мужчине предстоит лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде.

В ПОЖАРЕ СГОРЕЛА ТРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА

25 марта в Буздякском районе Башкирии вспыхнул пожар, в котором погиб ребенок. Трагедия случилась в селе Большая Устюба: родители ушли на работу, оставив пятилетнего сына и трехлетнюю дочь запертыми одних дома. Дети нашли спички, и вскоре деревянный домишко охватило пламя. Прохожий успел вытащить старшего мальчика из окна, а вот младшая девочка спряталась в шкафу, где и сгорела заживо. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», и сейчас выясняют, почему родители оставили детей без присмотра.

- Дети остались одни и решили поиграть со спичками, вот дом и загорелся. Старшего мальчишку успели вытащить, а малышка спряталась в шкафу и там задохнулась от дыма, поэтому ее сразу и не нашли, - рассказывают соседи погорельцев.

ШКОЛЬНИЦУ РАЗДАВИЛИ СКАТИВШИЕСЯ БРЕВНА

Трагедией завершились детские игры в Иглинском районе Башкирии: в селе Урман ребята играли в прятки, и 11-летняя школьница решила спрятаться среди сложенных, но незакрепленных бревен. Бревна начали падать, придавив собой ребенка. Перепуганные ребята пытались помочь подруге, но пятиклассница погибла до приезда врачей. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте хранения бревен, будет дана правовая оценка, - прокомментировали в ведомстве.

Как позже оказалось, школьница была единственным ребенком в семье. Мать девочки недавно развелась с мужем, а теперь потеряла и любимую дочь, и тяжело переживает случившееся.

- Пусть земля будет пухом малышке. Маленький ангелочек. Крепись! Сил тебе пережить это горе, - соболезнуют ей односельчане.

В АВАРИИ НА ТРАССЕ ПОГИБ МОЛОДОЙ ОТЕЦ

В ночь на 28 марта в Белебее произошла смертельная авария: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и Datsun on-DO. Обоих водителей увезли в больницу, но 30-летний водитель ВАЗа скончался в реанимации от полученных травм. Второй пострадавший – 30-летний местный житель – выжил и находится под наблюдением врачей. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

Как рассказали «Комсомолке» близкие погибшего водителя, у него остались жена и маленькая дочь. Знакомые отзываются о нем как о добром и трудолюбивом человеке, примерном семьянине и верном друге.

- Марсель не был гулящим по кафе, был отличным семьянином и отцом. Пусть земля тебе будет пухом. Терпения и выдержки в таком безутешном горе, - скорбят близкие.