2020-03-25T12:56:48+03:00
Общество

Секс-дива Инстаграма из Уфы попала в серьезное ДТП

В микрорайоне Сипайлово столкнулись две легковушки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagramфото: instagram
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В минувший понедельник ночью, 23 марта, в микрорайоне Сипайлово в Уфе. Дорожный инцидент произошел напротив дома №31/1 по улице Маршала Жукова. По данным столичной ГИБДД, 25-летний парень за рулем BMW 528 не справился с управлением и врезался во встречный Opel Astra. Как итог, двое пострадавших из «бумера»: сам водитель и его 23-летняя пассажирка. Девушку доставили в больницу с травмой головы.

фото: ГИБДД Уфа

фото: ГИБДД Уфа

Как стало известно «КП-Уфа», пострадавшей девушкой оказалась довольно популярная местная блогерша Кристина Селезнёва (@aufsell). На своей странице в Instagram она рассказал, как чувствует себя сейчас – оказалось, ушибом головы дело не ограничилось.

фото: instagram

фото: instagram

Девушка поблагодарила свои подписчиков за слова поддержки.«Чувствую себя хуже. Кости таза болят сзади, поясница, справа печень. На руках и ногах ушибах. Опухло все до пальца. Лежать тяжело. Ходить нельзя, но я двигаюсь. В животе какое-то ощущение тяжести. Сказали, что кровь в почках. Больше ничего не говорят», – рассказала Кристина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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