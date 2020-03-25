В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла двухлетняя девочка

25 Март 2020 2020-03-25T14:28:59+03:00

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Сегодня днем, 25 марта, в пожаре в Буздякском районе Башкирии погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-службе МЧС республики.

Трагический инцидент произошел в жилом доме по улице Почтовая села Большая Устюба. По тревожному вызову, поступившему в 12:37, на место происшествия прибыли силы МЧС, местной добровольной пожарной команды и другие службы – в общей сложности 17 человек и восемь единиц техники. К их приезду бревенчатый дом полыхал открытым огнем. Пожар удалось локализовать к 13:01.

фото: МЧС РБ

Известно, что в доме находилось два ребенка пяти и двух лет. Первого – мальчика – успел спасти проезжающий мимо мужчина, второго – девочку – обнаружили мертвым во время тушения пожара. Пострадавшего доставили в Буздякскую ЦРБ для дальнейшего осмотра.

На месте пожара работает испытательная лаборатория и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU