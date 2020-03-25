2020-03-25T10:13:26+03:00
Происшествия

В ГИБДД Уфы рассказали подробности ДТП с пьяным водителем, перевозившим маленьких детей

Пассажирам было всего по шесть и семь лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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В Уфе пьяный водитель, перевозивший двух маленьких детей, столкнулся с грузовиком. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

По официальным данным, ДТП произошло накануне, 24 марта, в 22:00. 58-летний житель города Тольятти за рулем «КАМАЗа» во время разворота «допустил столкновение» с ехавшей по улице Энтузиастов Chevrolet Niva.

В больницу с различными травмами были доставлены водитель легкового автомобиля и его пассажиры – дети семи и шести лет. В ходе проверки инспекторы дорожной полиции выяснили, что мужчина управлял Chevrolet в пьяном состоянии. Алкотестер показал 0,932 миллиграмм алкоголя на литр воздуха. На мужчину завели административный материал за «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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