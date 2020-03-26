11-летнюю девочку в Башкирии насмерть придавило бревнами во время игры в прятки

26 Март 2020 2020-03-26T14:48:01+03:00

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Вчера, 25 марта, недалеко от села Урман Иглинского района Башкирии произошла трагедия. Дети играли в прятки на площадке около сложенных и незакрепленных бревен. В какой-то момент бревна скатились на 11-летнюю девочку. Школьницу зажало между ними, к сожалению, пока ехала скорая она скончалась от полученных травм.

В следственном комитете республики прокомментировали, что бревна принадлежали предпринимателю. Сейчас по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и семья погибшей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU