2020-03-29T19:51:14+03:00
Общество

«Был отличным семьянином и отцом»: стала известна личность погибшего в ДТП парня из Башкирии

Молодой человек буквально на днях отпраздновал 30-летие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП в Белебее минувшей ночью. Как ранее сообщала «КПУфа», на улице Красноармейской столкнулись встречные ВАЗ-2112 и Datsun on-DO. Обоих водителей госпитализировали, но травмы молодого человека, управлявшего отечественной машиной, оказались слишком тяжелыми. Марсель З. скончался позже в реанимации. За пару дней до трагической гибели ему исполнилось 30 лет.

Как рассказали «Комсомолке» близкие Марселя, у молодого человека остались жена и маленькая дочка. Все знакомые парня говорят о нем, как об отзывчивом и добром человеке.

- Марсель не был гулящим по кафе, был отличным семьянином и отцом. Пусть земля тебе будет пухом. Терпения и выдержки в таком безутешном горе, - скорбят близкие.

- Он был очень хорошим человеком, - заверяют знакомые семьи.

По чьей вине произошла авария, они судить не решаются: ночь, пустая дорога, возможно, слишком разогнался. Заключение на этот счет должны вынести специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Был отличным семьянином и отцом»: стала известна личность погибшего в ДТП парня из Башкирии
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