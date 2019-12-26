«Хотели, как лучше, а получилось…»: топ-5 нелепых событий в Башкирии в 2019 году

В 2019 году Башкирия отметилась рядом событий, на которые местные власти возлагали большие надежды. Казалось бы, добрый посыл, все для людей, но на деле все эти благие начинания были жестоко высмеяны горожанами в социальных сетях. «КП-Уфа» вспомнила все самые нелепые «достижения» в республике, которые до сих пор вызывают только недоумение: «А для кого это делалось?».

«БАШКИРСКИЙ ХАЛК»: ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

В начале февраля в Салавате торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам. В пышной церемонии открытия приняли участие чиновники и депутаты, общественные активисты и духовенство, ветераны и горожане. Пока администрация рассыпалась в пламенных речах, что памятник стоимостью в два миллиона рублей олицетворяет «доблесть и мужество павших земляков», собравшиеся, не скрывая изумления, разглядывали «шедевр».

Жители Башкирии сравнили памятник с героем популярных комиксов Халком

«Башкирский Халк», как его быстро окрестили пользователи соцсетей, и впрямь напоминает популярного героя американских комиксов: массивная короткая шея, огромная голова, грубые примитивные черты лица и пальцы - «сосиски». А зеленоватый оттенок гранита, из которого выполнен памятник, и вовсе закрепляет это сходство.

- Безвкусица и дилетантство. Обидно за тех, кому памятник посвящён, - возмущаются местные жители. - Это примитивная, топорная работа пьяного дяди Васи в гараже.

Автором памятника является местный умелец-каменотес Артем Бурдаков, который раньше специализировался на изготовлении могильных плит, а потом «ушел в искусство». Его работу горячо поддержал депутат Госсобрания Наиль Гизатуллин.

- Люди в поте лица работали, старались. Как смогли, так и сделали. Возможности же не бесконечные. Нормальный это памятник, - заявил народный избранник.

ОТКРЫЛИ ОСТАНОВКУ ЗА СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В сентябре в деревне Ардатовка, что в Туймазинском районе республики, с размахом отмечался праздник: с цветами и музыкой открывали новую остановку – специально для шести школьников, которые вынуждены ездить в соседнюю деревню Какрыбашево и часто дожидались автобуса под дождем и снегом.

На торжественное открытие пришли депутаты сельсовета, сами ученики и преподаватели, а ленточку, затаив дыхание, перерезали староста Ардатовки и ее внук-первоклассник. Вот только праздничное мероприятие позже обернулось скандалом: вместо современного остановочного павильона депутаты представили обычную конструкцию из профнастила, без асфальтированной площадки, зато украшенную флагами с российским триколором и воздушными шарами. Также выяснилось, что вся эта «красота» обошлась бюджету района в 100 (!) тысяч рублей.

Остановка за 100 тысяч рублей вызвала большое недоумение у сельчан

После возмущения местных жителей остановку все же «облагородили»: площадку засыпали гравием, а сам павильон огородили бордюром. Сельчане шутят, что такими темпами скоро во всей деревне дороги заасфальтируют, и «придет цивилизация». Главное – хватило бы денег в бюджете.

«УПОРОТАЯ» КУНИЦА

Любят местные власти украшать Уфу арт-объектами. Еще не успели горожане примириться со скульптурами, выкрашенными в белый и бронзовый цвета в парке Якутова и на улицах города, как им преподнесли очередной сюрприз. В Кировском районе, на скамейке возле остановки «Гостиница Башкортостан», поселился символ города – куница, которую большинство уфимцев тут же окрестили «упоротой». Уж больно она похожа на известное чучело из многочисленных мемов. Автором арт-объекта стал знаменитый уфимский скульптор Халит Галлиулин, который в 2007 году подарил городу фигуру бронзового дворника, что возле ЦТиР «МИР».

- Если эксперимент будет удачным, куница приживется на новом месте и не станет жертвой вандалов, то мы планируем продолжить идею по размещению арт-объектов в парках и скверах, - гордо заявил тогда в соцсетях глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, отметив, что идея создания «арт-объекта» приурочена к 100-летию республики.

Власти называют арт-объект гордо "символом города"

Вот только горожане взмолились: не надо им таких сюрпризов, ведь исполнение куницы оставляет желать лучшего: и пропорции тела несуразные, и цвет вызывает не самые приятные ассоциации.

- Больше похоже на жареную курицу с куньей головой и хвостом. Остановите жкх-арт, в столице республики не место таким страшным скульптурам, - например, охарактеризовала новый арт-объект общественница Алия Айсина.

- Город уже стал жертвой вандалов - тех, кто посадил это убожество на видное место. Лебедя из покрышки рядом разместите, чтобы уж наверняка убить всех креативом, - негодует предприниматель Ольга Власова.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛЬФИНАРИЮ С «ГЛУШИЛКАМИ» И БЮДЖЕТНИКАМИ

Полным провалом завершились долгожданные публичные слушания по строительству дельфинария в уфимском парке Кашкадан. Поскольку большинство уфимцев резко высказались против строительства объекта, называя его «хлорированной тюрьмой для дельфинов», власти решили организовать открытую встречу инвесторов, общественников и простых горожан, на которой каждый бы мог высказать свою точку зрения и привести доводы «за» и «против» дельфинария.

На публичных слушаниях собралось полно народу, но связи практически не было

Слушания прошли 15 ноября в ГДК, причем – в рабочее время, но не это вызвало горячее возмущение присутствующих. На встречу загнали бюджетников, которых в приказном порядке привезли в автобусах. Например, для учителей Калининского района провели предварительный инструктаж, уточнив, что именно нужно говорить. Некоторых из пришедших активисты и вовсе уличили в том, что они требовали от бюджетников поставить подпись за строительство.

А главное, что в полном зале практически не было сотовой связи. Причину нашли быстро: на столах организаторы заранее разместили мультичастотные стационарные подавители, которые обычно используют во время проведения ЕГЭ. Именно из-за «глушилок» общественники не смогли вести прямую трансляцию в социальных сетях.

Позднее в мэрии прокомментировали инцидент с «заглушками», сообщив, что это «обычные меры безопасности». Впрочем, законность использования спецоборудования на публичных слушаниях сейчас проверяет Роскомнадзор.

ВЕЛОСИПЕД В ПОДАРОК РЕБЕНКУ, БОЛЬНОМУ ДЦП

В конце ноября в соцсетях Башкирии разлетелось фото, которое вызвало смех и негодование горожан: чиновник районной администрации Баймака с доброй улыбкой вручает в подарок велосипед ребенку. В чем подвох? Да в том, что мальчик болен ДЦП и практически не может стоять на ногах без посторонней помощи, ну куда ему велосипед? Именно этим вопросом и задавалось большинство комментаторов, не скупясь на ехидные подколки в адрес местных чиновников. В итоге скандал дошел даже администрации Радия Хабирова.

- Цинизм главы района просто зашкаливает. По данному вопросу было отправлено обращение в администрацию главы Башкирии с просьбой разобраться в этой ситуации. Я считаю, что это плевок и издевательство над ребенком, - написал один из активных горожан.

Впрочем, все оказалось не столь печально. «КП-Уфа» удалось выяснить, что в тот день в физкультурно-спортивном центре награждали его самых активных посетителей. И Руслан Мякшин оказался победителем!

Велосипед в подарок ребенку-инвалиду? Чиновники считают, что это в порядке вещей

- Этот подарок был давно запланирован нами в рамках гранта, все заранее знали, что победитель получит именно велосипед. Так уж вышло, что Руслан оказался самым активным, к тому же он все лето ходил сюда вместе со своими братишками и сестрой. Мы всей командой решили, что он и есть тот самый победитель, ведь он ещё и из многодетной семьи, - рассказала председатель общества инвалидов Луиза Иванова.

Так что, скорее всего велосипед достался кому-то из братьев или сестер Руслана, а самому мальчику родители выбрали подарок по душе.