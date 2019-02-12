2019-02-13T09:00:07+03:00
Общество

«Безвкусица и дилетантство»: жителей Салавата возмутил памятник воинам-интернационалистам

Статую солдата с автоматом горожане уже окрестили «башкирским Халком»
Инга НОВИЦКАЯ
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Горожане не оценили памятник воинам - интернационалистам. Фото: "Выбор"Горожане не оценили памятник воинам - интернационалистам. Фото: "Выбор"
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В минувшую субботу, 9 февраля, в Салавате состоялось торжественное открытие памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. Памятник установили в мемориальном комплексе «Вечный огонь», рядом со стеной памяти с фотографиями салаватцев, погибших в «горячих» точках. В пышной церемонии открытия приняли участие чиновники и депутаты, общественные активисты и духовенство, ветераны и горожане.

Несмотря на пламенные речи представителей администрации, что монумент олицетворяет «мужество, доблесть и отвагу», многие остались недовольны «топорным» исполнением памятника и окрестили его «башкирским Халком».

Почтить память погибших героев пришли многие жители Салавата

Почтить память погибших героев пришли многие жители Салавата

Удивительно, но скульптура солдата с автоматом и впрямь напоминает популярного героя американских комиксов: массивная короткая шея, огромная голова, грубые примитивные черты лица и пальцы - «сосиски». А зеленоватый оттенок гранита, из которого выполнен памятник, и вовсе закрепляет это сходство.

«СКУЛЬПТУРУ СДЕЛАЛ ПЬЯНЫЙ ДЯДЯ ВАСЯ В ГАРАЖЕ»

- Волосы неправильно сделаны. Сочетание цветов вообще ужасное. Безвкусица и дилетантство. И кто принимал это творение? Обидно за тех, кому памятник посвящён, - возмущаются жители Салавата в соцсетях. - Это примитивная, топорная работа. Создается впечатление, что скульптуру сделал пьяный дядя Вася в гараже при свете одинокой, тусклой лампочки.

НА СОЗДАНИЕ «ШЕДЕВРА» ПОЖЕРТВОВАЛИ ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Инициатором создания памятника выступил депутат Городского совета, тренер, иподиакон Успенского кафедрального собора Сергей Данилов, а проспонсировал его создание генеральный директор газовой компании Айрат Каримов, который пожертвовал два миллиона рублей.

Автором памятника стал местный умелец-каменотес Артем Будаков. Раньше 30-летний мужчина занимался изготовлением надгробных памятников, потом переключился на создание памятных мраморных досок в честь знаменитых воинов Салавата – Владимира Трубанова и Александра Бочкарева, повторившего подвиг Александра Матросова в Афганистане.

Конечный результат не сильно отличается от заготовки. Фото: "Выбор"

Конечный результат не сильно отличается от заготовки. Фото: "Выбор"

Сам автор считает, что ему выпала огромная честь увековечить память солдатам, погибшим в «горячих» точках.

- Это была цельная глыба из гранита — габбро-норит, привезенный из Сибайского карьера. Самый сложный этап — обрубить камень, было очень много отходов. Притом все делалось вручную с «болгарками», было очень тяжело. Для нас это большая честь, да и не каждый возьмется за изготовление такого памятника. Родители погибших парней могут приходить к гранитному солдату, возлагать цветы, - рассказывал Артем Будаков местной газете «Выбор» и с гордостью демонстрировал эскиз будущего монумента. - Это символ мужества, доблести и отваги, сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания молодежи.

Задумка и впрямь была грандиозная: тонкие изящные линии, четкие детали, гармония и пропорция в каждом элементе памятника. Но далеко не всем понравилось воплощение.

- Есть такая пословица: «Семь раз отмерь, один отрежь», - возмущается местная жительница Роза Ф. – А это творение из серии «и так сойдет». Обидно за матерей погибших солдат, лучше бы им деньги раздали, чем потратили на это безобразие.

Вот так должен был выглядеть памятник по задумке автора. Фото: "Выбор"

Вот так должен был выглядеть памятник по задумке автора. Фото: "Выбор"

«ТОПОРНАЯ» КОПИЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО «ЧЕРНОГО ТЮЛЬПАНА»

Другие комментаторы подметили, что салаватский памятник является всего лишь «топорной» копией памятника воинам-интернационалистам, установленного в мемориальном комплексе «Черный тюльпан» в Екатеринбурге.

Действительно, сходство на лицо: та же поза, то же обмундирование, тот же автомат… Многие задаются вопросом: неужели за два миллиона рублей нельзя было придумать собственный эскиз и достойно его исполнить? И вообще, спрашивал ли Артем Будаков разрешение у Константина Грюнберга (автора проекта екатеринбургского памятника) на неумелый плагиат его творения?

А это знаменитый "Черный тюльпан" в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это знаменитый "Черный тюльпан" в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

В защиту памятника выступил депутат Госсобрания Наиль Гиззатуллин, присутствовавший на церемонии. Он заявил, что скульптура «такая, какая есть» и создавали ее «как могли».

- Люди в поте лица работали, старались. Как смогли, так и сделали. Возможности же не бесконечные. Всем тем, кто принимал участие в создании скульптуры, вручены благодарственные письма от Курултая республики. Ну а то, что говорят, плагиат... Так все памятники воинам-интернационалистам похожи друг на друга. Нормальный это памятник, - приводит издание "Медиакорсеть" слова Наиля Гизатуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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