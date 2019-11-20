2019-11-20T16:00:21+03:00
Общество

Чиновник из Башкирии подарил еле стоящему на ногах ребенку-инвалиду велосипед

Горожане в соцсетях набросились на главу своего города и назвали его циничным человеком, но все не совсем так, как кажется.
Эльвина АПАРИНА
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Сам Руслан Мякшин, по словам близких и родственников, тоже доволен. Любой подарок приятен.Сам Руслан Мякшин, по словам близких и родственников, тоже доволен. Любой подарок приятен.
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В небольшом башкирском городе Баймаке разгорелся не шуточный скандал, который дошел уже даже до руководителя региона. Горожане шокированы и по-настоящему возмущены действиями своего главы администрации города Фаниса Аминева, который вручил ребенку-инвалиду подарок. Казалось бы, новость добрая, и подарок серьезный – двухколесный велосипед. Одна проблема – дарили его школьнику с ограниченными возможностями. Проще говоря, он на ногах-то стоит с большим трудом из-за врожденного ДЦП. Фотографии с торжественного вручения презента, где довольный глава вручает подарок мальчику, которого руками придерживают родственники, моментально разлетелись по всему интернету. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

РУСЛАН ОКАЗАЛСЯ САМЫМ АКТИВНЫМ

Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Уфа», награждение прошло в Физкультурно-спортивном клубе «Надежда есть». Это было заключительное мероприятие по проекту «Все начинается с мечты, все начинается с надежды». В тот самый день состоялся фестиваль по сдаче норм ГТО, а на мероприятие лично приехал Фанис Аминев и его первый заместитель Гульшат Сиргалина.

Праздник начался с того, что глава администрации поблагодарил председателя общества Луизу Иванову, организаторов и неравнодушных людей, которые помогают обществу. В самом конце мероприятия на сцену выкатили двухколесный велосипед.Ведущий сразу объявил – его вручат самому активному посетителю центра за год.

Так уж вышло, что самым активным оказался как раз Руслан Мякшин. Самостоятельно удержаться на ногах ему было очень тяжело, поэтому за подарком пришлось выходить в сопровождении взрослого. Видимо, глава администрации не стал менять запланированный сценарий, торжественно пожал руку победителю и поздравил. Так и родилось теперь уже известное на всю Башкирию фото.

Как только новость появилась в соцсетях и СМИ, началась настоящая травля, его обвинили в цинизме. В одночасье он стал самым ненавидимым муниципальным чиновником Башкирии.

- Цинизм главы района просто зашкаливает. По данному вопросу было отправлено обращение в администрацию главы Башкирии с просьбой разобраться в этой ситуации. Я считаю, что это плевок и издевательство над ребенком, - написал один из активных горожан.

Мнение мужчины поддержали многие.

- Лучше бы уж деньги подарили. Родители нашли бы что-то нужное для ребенка купить. Тут и в обычной ситуации с подарком не угадаешь, а тут особенный случай. Надо было сто раз подумать, - говорят одни.

- Сразу видно, как главы городов относятся к инвалидам. Лишний раз доказали свое отношение, - вторят им другие.

ПОДАРОК ПЛАНИРОВАЛСЯ ДАВНО

«Комсомолка» связалась с Луизой Ивановой, председателем общества инвалидов, которая объяснила, что подарок был запланирован давно, а имя победителя решили определить сообща.

- Этот подарок был запланирован нами по проекту в рамках гранта. Было выпущено более 100 буклетов о проекте, где крупным постом выделено «Самому активному посетителю главный приз - велосипед!». Так уж вышло, что Руслан оказался самым активным, к тому же он все лето ходил сюда вместе со своими братишками и сестрой. Мы всей командой решили, что он и есть тот самый победитель, ведь он ещё и из многодетной семьи. А глава всего лишь как наш партнёр принял участие в фестивале «Равные возможности» вот и вручил, - сказала Луиза.

Организаторы отмечают, что Руслан воспитывается в многодетной семье, и скорее всего его выигрыш достанется братьям или сестрам. Другими словами, они просто не стали отменять заранее объявленный приз и заменять его другим.

Стоит отметить, что среди жителей Башкирии нашлись и те, кто заступился за главу и назвал подарок стимулом для ребенка.

- У меня племянник с ДЦП, и он научился ходить благодаря занятиям лечебной физкультурой, в том числе катался на велосипеде. К подростковому велосипеду прилагались маленькие колеса, благодаря которым он не падал. А ноги к педалям прикреплял ему отец с помощью липучек. Сначала было тяжело ему, но потом начал по стадиону кататься, нарастил мышечную массу и сейчас ходит без костылей. Так что думаю, зря затеяли этот скандал люди, и подарок пригодился, - говорит Амир Хакимов.

Сам Руслан Мякшин, по словам близких и родственников, тоже доволен. Любой подарок приятен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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