Жители Уфы требуют от властей прекратить установку «арт-объектов»

На днях в центре башкирской столицы появилась скульптура куницы, которую местные власти назвали не иначе как «арт-объектом». Символ города «поселился» в Кировском районе города, на скамейке у остановки «Гостиница Башкортостан». Мнения жителей Уфы относительно его красоты и эстетики разделились. Одним горожанам скульптура понравилась, другие же назвали его «убогим», а саму куницу – «упоротой». Уж больно она похожа на известное чучело из многочисленных мемов.

«Комсомолка» попыталась разобраться, что не так с новым арт-объектом и почему подобные скульптуры время от времени появляются в разных местах по всему городу.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

На своей странице в социальных сетях глава Кировского района башкирской столицы Илвир Нурдавлятов заявил, что идея создания куницы приурочена к 100-летию образования Башкирии.

- Это наш небольшой эксперимент по размещению арт-объектов на территории нашего района. Если эксперимент будет удачным, куница приживется на новом месте и не станет жертвой вандалов, то мы планируем продолжить эту идею, по размещению в нашем районе, в парках, скверах и не только новых арт-объектов, - заявил чиновник.

Он также призвал всех жителей района высказать свои пожелания по другим арт-объектам. В частности, горожане могут выбрать персонажа, скульптура которого может появиться на городских улицах.

В пресс-службе районной администрации «Комсомольской правде – Уфа» рассказали, почему куница «поселилась» именно на остановке рядом с ГКЗ «Башкортостан».

- Именно это место было выбрано потому, что оно известное место в Уфе, здесь много людей бывает, и они могут оценить, - пояснили в администрации.

КТО ЭТО ВСЕ ПРИДУМАЛ

Также нам стало известно, кто принял решение об установке не только куницы, но и других скульптур, появившихся в разных уголках Уфы за последний год. Поручение об «украшении» улиц, парков и скверов дал лично мэр города Ульфат Мустафин. О противоречивой реакции горожан в мэрии и районной администрации знают, но не видят в этом ничего плохого.

- Скульптор очень известный, его работы обращают на себя внимание людей. Вот и сейчас мы видим, что символ Уфы куница нашла отклики у граждан. Они конечно разные, но это значит, что людям небезразлично, - пояснили в пресс-службе администрации Кировского района.

МНЕНИЯ «ПРОТИВ»

После появления куницы, некоторые жители Уфы буквально набросились на местные власти. Одни ругали исполнение, мол, пропорции тела у символа города не правильные, другие – цвет объекта. Коричневая фигура им кажется не эстетичной и унылой.

- Больше похоже на жареную курицу с куньей головой и хвостом. Остановите жкх-арт, в столице республики не место таким страшным скульптурам, - пишет общественница Алия Айсина.

- Вы, правда, полагаете, что это куница? Кто автор, этого прости господи художества? Считаю, что ваш эксперимент полностью провалился. Убедительная просьба больше, не делать подобного, - вторит ей Ильдус Тухватуллин.

Другие участники дискуссии, развернувшейся прямо на странице главы администрации района, отметили, что эта скульптура воспитывает плохой вкус у детей, а сама их установка – акт вандализма.

- Как человек с художественным образованием и просто хорошим вкусом присоединяюсь: это некрасивая, плохо и неумело исполненная поделка, которую невозможно назвать скульптурой. Она бездарна, как многие «арт-объекты» в городе и воспитывает у горожан, особенно детей, плохой эстетический вкус, - подчеркнула Анастасия Зиновьева.

- Город уже стал жертвой вандалов - тех, кто посадил это убожество на видное место. Лебедя из покрышки рядом разместите, чтобы уж наверняка убить всех креативом, - негодует предприниматель Ольга Власова.

МНЕНИЯ «ЗА»

Как не удивительно, но есть и те, кому очень понравилась куница.

- Когда я проходил мимо, заметил, как реагировали на арт-объект маленькие дети. Они были просто в восторге! Малыши подбегали к символу города, усаживались рядом на скамейку и просили родителей их сфотографировать. Видно было, что детишкам скульптура пришлась по душе, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» уфимка Алевтина З.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первый арт-объект работы скульптора Халита Галиуллина появился в Уфе в 2007 году. Тогда перед торговым центром «Мир» появился «памятник дворнику». С тех самых пор в башкирской столице время от времени появлялись фигуры в исполнении того же автора, но массовая установка «коричневых подарков» началась два года назад. С осени 2017 года они стали планомерно завоевывать улицы города. На радость детворе и к эстетическому шоку взрослых.