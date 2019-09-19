2019-09-19T08:19:45+03:00
Общество

В Башкирии торжественно открыли остановку за 100 тысяч рублей

Павильон сделан в цветах российского триколора
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments29
Фото: Администрация Туймазинского районаФото: Администрация Туймазинского района
Изменить размер текста:

Накануне в деревне Ардатовка, что в Туймазинском районе Башкирии, произошло торжественное событие – открытие остановочного павильона. На открытие остановки пришли депутаты сельсовета, ученики и учителя сельской школы. Новый остановочный комплекс выполнен в цветах российского триколора.

Как выяснилось, стоимость постройки остановки составила 100 тысяч рублей. Как отметили в администрации Туймазинского района, павильон строился специально для школьников, которые ездят на школьном автобусе в соседнюю деревню Какрыбашево.

Перерезать ленточку, знаменующую открытие остановки доверили старосте деревни Ардатовка и ее внуку, первокласснику сельской школы Какрыбашево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе задержали парня, который пытался изнасиловать молодую девушку в торговом центре
Власти Башкирии хотят за пять лет создать 500 малых сельхозпредприятий
В Уфе бушует стихия: ветром снесло несколько деревьев и баннеров
«Черное пятно в истории башкирского народа»: Муртаза Рахимов об экс-главе Башкирии Рустэме Хамитове
В Башкирии водитель въехал под припаркованный КамаАЗ и погиб на месте
Правительство Башкирии ушло в отставку
Уфимский «Урал» всухую обыграл «Факел» на Кубке России по волейболу
Как не стать жертвой мошенников на рынке жилья расскажут на форуме
«Мамочка, забери меня домой!»: у уфимки насильно забрали ребенка и отправили его на принудительное лечение
Серьезная авария в Башкирии унесла жизни двух человек
В Башкирии уже месяц разыскивают Александра Пеникинштейна
Под обломками сгоревшего дома в Башкирии погиб человек
На трассе в Башкирии водитель «Лады» погиб при столкновении с легковушкой и грузовиком
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии до конца недели