В Башкирии торжественно открыли остановку за 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:09 2019-09-19T08:19:45+03:00

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Накануне в деревне Ардатовка, что в Туймазинском районе Башкирии, произошло торжественное событие – открытие остановочного павильона. На открытие остановки пришли депутаты сельсовета, ученики и учителя сельской школы. Новый остановочный комплекс выполнен в цветах российского триколора.

Как выяснилось, стоимость постройки остановки составила 100 тысяч рублей. Как отметили в администрации Туймазинского района, павильон строился специально для школьников, которые ездят на школьном автобусе в соседнюю деревню Какрыбашево.

Перерезать ленточку, знаменующую открытие остановки доверили старосте деревни Ардатовка и ее внуку, первокласснику сельской школы Какрыбашево.

ИСТОЧНИК KP.RU