2019-12-05T14:15:20+03:00
Общество

Прокурор Башкирии запросил для экс-полицейких, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, 26 лет на троих

Совсем скоро громкая история придет к логическому завершению.
Эльвина АПАРИНА
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За все это время журналистам так и не удалось пообщаться с жертвой.За все это время журналистам так и не удалось пообщаться с жертвой.
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История, в которой тогда еще 23-летняя дознавательница в Уфе обвинили трех своих коллег в изнасиловании, подходит к логическому завершению. Уже на днях обвиняемые скажут свое последнее слове и предстанут перед судом.

А пока прокурор Башкирии 3 декабря на прениях по делу запросило для трех обвиняемых полицейских реальные сроки лишения свободы. Так, 52-летнему экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву и 47-летнему экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву по девять лет общего режима. 35-летнему Павлу Яромчуку, бывшему начальнику отдела по вопросам миграции отдела полиции по Уфимскому району, восемь лет колонии общего режима.

В следующий понедельник, 9 декабря, все трое подсудимых скажут свое последнее слово. Таким образом получается, что на троих прокурор запросил 26 лет. Общественность удивило две вещи – почему экс-стражам порядка хотят дать общий режим и почему за тяжкое преступление они получат так мало.

Обвиняемые скажут свое последнее слово 9 декабря. Все трое бывших полицейских так и не признали свою вину и не желают сотрудничать со следствием.

Напомним, что скандал в башкирской полиции произошел еще в октябре 2018 года, и с тех пор идет следствие. На тот момент 23-летняя дознавательница Гузель С. обвинила трех своих коллег в изнасиловании прямо в отделе полиции. Со слов жертвы, бывшие стражи порядка после совместного распития алкогольных напитков насиловали ее то поочередно, то все вместе в ночь на 30 октября. 31 октября тогда еще подозреваемые были задержаны, а на следующий день всех участников скандала, в том числе и жертву, с позором уволили с органов внутренних дел. Сами подсудимые свою вину так и не признали. Последние полгода экс-полицейские находятся под домашним арестом и ждут суда в родных стенах. Жизнь Гузель тоже изменилась – с МВД она покончила и нашла работу в другой сфере. За все это время журналистам пообщаться с ней так и не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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