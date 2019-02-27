2019-02-27T13:20:00+03:00
Происшествия

Изнасилованная дознавательница объяснила, почему требует от экс-полицейских 100 млн рублей

Подробностями поделились адвокаты обвиняемых
Павел КРАЙНОВЭльвина АПАРИНА
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Не угасает скандал вокруг истории, где трое уже бывших полицейских в Уфе изнасиловали свою 23-летнюю коллегу Гузель С. (имена жертвы здесь и далее изменены – Прим.ред.). На этот раз «Комсомолке» стало известно, для чего жертва пытается взыскать 100 миллионов с обвиняемых.

Как рассказал адвокат Наиль Багаутдинов в беседе с «КП-Уфа», пострадавшая пожаловалась, что после того, как история получила огласку, она не сможет ни жить, ни работать в Башкирии.

- Главный мотив иска в том, что ей испортили жизнь журналисты. Из-за этого она не может жить и работать здесь, - говорит Багаутдинов.

Отметим, что сейчас в зале Советского районного суда решается вопрос о продлении ареста двоих обвиняемых в преступлении Павлу Яромчуку и Салавату Галиеву. Днем ранее Эдуарду Матвееву уже продлили арест до 30 апреля.

Напомним, что Гузель С. обвинила троих своих коллег в том, что в ночь на 30 октября они поочередно и одновременно ее изнасиловали в здании полиции. Всех подозреваемых взяли под стражу, затем им предъявили обвинение. Также их с позором уволили из министерства внутренних дел на следующий же день. Через несколько месяцев такая же участь ждала Гузель. После внутренней проверки ее не стали оставлять в должности.

ПОДРОБНЕЕ:

С троих обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Как сообщил «Комсомольской правде» источник, размеры гражданского иска увеличились в несколько раз (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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