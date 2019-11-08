«Даже когда лед встанет можем нырять»: водолаз рассказал правду о поисках пропавшего уфимца Артема Мазова и его сыновей

В Уфе уже 13 день продолжаются поиски пропавших 37 летнего Артема Мазова и его сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Славы. Полицейские и следователи отрабатывают любые зацепки, которые могут пролить свет на местонахождение пропавших, волонтеры прочесывают окрестности Инорса и многочисленные сады возле санатория «Речные зори», а водолазы исследуют дно рек Белой и Уфимки, а также близлежащие озера.

«КП-Уфа» удалось пообщаться с одним из водолазов, участвующем в каждодневных поисках, и узнать новые неожиданные подробности, которые не прозвучат в официальных комментариях.

«ТЕЛА БЫ УЖЕ ВСПЛЫЛИ»

Как рассказал спасатель Антон (имя изменено – ред.), поиски Мазовых проходят каждый день.

- Вчера искали на Уфимке и Белой, просмотрели еще раз дно озера Мельничное. Сегодня обследовали пруд возле автодрома на стадионе «Гастелло», - рассказывает Антон. – Ничего нет, но поиски будем продолжать. 9 и 10 ноября точно нырять будем, а там как следователи решат. Дадут сигнал – сразу приступим к работе. Даже когда лед встанет, можем нырять. Делаем проруби и ищем дальше. Всего в Уфе сейчас работают три спасательных отряда: городская служба спасения, «федералы» и наш отряд. Прочесали все что можно: каждую ямку, каждую корягу – никаких следов. Обычно, если тело не можем найти – хоть ботинок может всплыть или шапка, а тут вообще ничего!

Всех переживающих за судьбу отца и сыновей, конечно, интересует вопрос: ну неужели за две недели тела до сих пор бы не всплыли или не прибились к берегу. Все-таки пропали три человека!

- Даже если предположить, что Мазов привязал детей к себе веревкой, они все равно бы всплыли. Обычно тела долго не всплывают, если на них какой-то груз. Вряд ли бы мужчина стал этим заморачиваться. Человека, который хочет покончить с собой, вообще эти моменты мало волнуют. Он не будет придумывать способы, чтобы его как можно дольше не нашли, там о другом думают, - уверен Антон.

Также спасатель рассказал, что поиски пропавших уже проходят не так активно: если раньше по окрестностям и берегам реки постоянно ходили волонтеры, то сейчас основной оперативный штаб «Лизы Алерт» свернут, и поиски осуществляют лишь автономные группы. Из родственников Мазовых уже тоже никто на поиски не выходит – все ждут новостей дома.

- Поиски сейчас уже не такие активные, потому что энтузиазм угасает. Одно дело, когда ты едешь в конкретное место, знаешь, где и что искать, знаешь, что оно точно там. А в этом случае вообще ничего непонятно и неопределенно. Нам что говорят, то мы и делаем, - говорит Антон.

«СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ГДЕ-ТО СКРЫВАЮТСЯ»

По словам Антона, водолазы проверили все и не по одному разу: каждую яму, каждую корягу, каждую излучину.

- В принципе, на речке-то особо коряг и нет. Ям много – но каждую обследовали. Течение очень сильное. Кроме того, если бы отец решил детей утопить – то сделал бы это возле берега. Тела бы давно всплыли и нашлись. Про версию с надувным матрасом, что мог на нем пытаться заплыть подальше – тоже бред. На озере еще можно, на реке точно нет. К тому же, с Мазовым дети были, уж они сопротивлялись бы точно, - уверен мужчина. - Я честно думаю, что они утонули – это маловероятно. Скорее всего, реально где-то тщательно скрываются. Хотя это тоже очень сложно сделать: в Уфе на каждом шагу камеры, ни выйти, ни в магазин сходить – тебя сразу вычислят. В садах прятаться – так там тоже бабушки-дедушки зимуют, тоже заметят и расскажут. Если только в другой город незаметно уехали – тогда их найдут нескоро. А вообще, это очень мутная история – так что мы все ждем ее развязки и все же верим в лучшее.

Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей машине. Позже автомобиль найдут брошенным возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Также станет известно, что сразу после исчезновения мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», поиски пропавших продолжаются.